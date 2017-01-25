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Москва

Участок Калининско-Солнцевской линии метро Москвы закроют на шесть дней

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке "Парк Победы"-"Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена не будет осуществляться с 25 по 30 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Ограничения вводятся по обращению департамента строительства Москвы с целью выполнения производственных работ по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии до станции "Раменки"", - пояснил собеседник агентства.

На время завершающей стадии работ для пассажиров будут закрыты станция "Деловой центр" и переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная". Станция "Парк Победы" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Аналогичное временное закрытие движения на данном участке вводилось в декабре.

"В течение ближайших шести дней специалисты выполнят подключение необходимого технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка "Парк Победы"-"Раменки" Калининско-Солнцевской линии", - рассказали в пресс-службе.

Для проезда пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии со станциями "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" планируется открыть в феврале.

Западный радиус Калининско-Солнцевской линии стал доступен пассажирам 31 января 2014 года, когда поезда начали курсировать между станциями "Деловой центр" и "Парк Победы".

Теги: Москва, Метрополитен
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