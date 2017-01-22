Москва

Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся метели

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС сообщил о сильном снеге, метели и гололеде в ночь на понедельник в Москве.

По информации МЧС, с 18:00 22 января до 7:00 23 января в Московской области и Москве (включая Троицкий и Новомосковский административный округ) ожидается мокрый снег, местами метель, образование гололедных отложений, усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

В условиях непогоды возможно ухудшение видимости, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.

Теги: Москва, МЧС
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