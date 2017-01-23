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Москва

Мэрия обнаружила в Москве 148 не прошедших классификацию гостиниц

С 1 января такие отели были лишены права предоставлять гостиничные услуги

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Департамент спорта и туризма столицы в январе выявил 148 "серых" гостиниц и хостелов, которые не прошли классификацию накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года, но продолжают размещать объявления о бронировании, сообщает официальный портал мэрии.

Список с адресами направлен в региональные управления МВД, МЧС и Роспотребнадзора, а также в прокуратуру Москвы, говорится в сообщении. "Правоохранительные органы в рамках своих полномочий примут соответствующие меры", - заявили в департаменте.

Там пояснили, что больше всего "серых" гостиниц - около 100 - расположено в Центральном административном округе (ЦАО). Меньше всего - в новой Москве и Северо-западном округе (по две гостиницы на округ).

Классификация гостиниц в Москве завершилась в 2016 году, ее прошли 870 отелей на 58,1 тыс. номеров. С 1 января все столичные гостиницы, не прошедшие классификацию, лишились права предоставлять гостиничные услуги.

Теги: Москва
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