Нового главу избиркома Мытищ назначат в конце февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Нового руководителя территориальной избирательной комиссии Мытищ, о нарушении на выборах в которых сообщали СМИ, планируют назначить в течение месяца. Об этом сообщила руководитель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Что касается полномочий, то в течение месяца на основании 67-го закона мы принимаем предложения и будем назначать члена комиссии, а уже потом - председателя. Ориентировочно в конце февраля. Пока полномочия председателя исполняет заместитель", - сказала Коновалова журналистам в ходе пресс-ланча в понедельник.

По ее словам, проверки результатов выборов в Мытищах продолжаются, процесс находится в компетенции правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Московская областная избирательная комиссия поддержала решение председателя территориальной избирательной комиссии Мытищ Валерия Конягина о сложении полномочий.

В декабре 2016 года, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК РФ обратится в Генпрокуратуру, МВД и СКР с целью начала проверки результатов выборов в подмосковных Мытищах. Как заявила 19 января журналистам глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова после заседания, проверка по сообщениям СМИ еще не завершена.

Ранее "Новая газета" опубликовала статью, в которой сообщалось о массовых нарушениях на выборах в Госдуму и Мособлдуму в Мытищах в сентябре 2016 года. По данным издания, в результате "Единая Россия" дополнительно получила почти 2 тыс. голосов на выборах в Госдуму.