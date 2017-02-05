В Москве электричка сбила пожилую пару

Оба пострадавших скончались от травм

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Электричка в Москве сбила пожилую пару сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Сегодня около 21:30 в районе платформы "Каланчёвская" Курского направления при невыясненных пока обстоятельствах пригородный электропоезд травмировал переходящих пути мужчину и женщину пожилого возраста", - сказал представитель полиции. По его словам, женщина скончалась от полученных травм, мужчина экстренно доставлен в ближайшую клинику.

"На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего и персональные данные пострадавших", - сказал сотрудник пресс-службы.

Представитель московского управления на транспорте следственного комитета Татьяна Морозова сообщила "Интерфаксу", что врачи не смогли спасти мужчину - он также скончался.

"По предварительным данным, мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед близко идущим поездом. По данному факту организована доследственная проверка", - сказала Морозова.