Пожарные потушили склад пластиковых изделий на юге Москвы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пожар на складе пластиковых изделий на юге Москвы ликвидирован, сообщило МЧС России.

"Ликвидирован пожар по адресу: Нагорный проезд, дом 12, корпус 2", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что загорание на юге Москвы на складе пластиковой продукции тушат пожарные.

11 февраля 2017 года в 23 часа 19 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Нагорный проезд, дом 12, корпус 2.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по заявке. В одноэтажном металлическом ангаре происходит загорание складируемой пластиковой продукции, на площади около 250 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара от Московского МЧС было привлечено порядка 26 единиц техники и около 82 человек личного состава.