В московском метро сократят должность дежурного у эскалатора

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Должности дежурных у эскалаторов в московском метрополитене в скором времени будут сокращены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в пятницу.

"Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах. Контроль будет осуществляться как у эскалатора, так и через систему видеонаблюдения. При этом будет сокращена должность дежурного и введена должность слесаря-электрика", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, целью реорганизации является повышение общего уровня квалификации работников и как следствие безопасности пассажиров.

"Всем сотрудникам, занимающим упраздняемую должность, будет предложена как должность слесаря-электрика, так и другая имеющаяся работа в метрополитене, исходя из их индивидуальных особенностей и пожеланий. Это положительно скажется на материальном благосостоянии работников, которые пройдут курсы повышения квалификации и, соответственно, смогут занимать более высокооплачиваемые должности", - отметили в пресс-службе.