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Москва

Вестибюль станции "Кутузовская" московского метро закрылся до мая

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - С начала работы московского метрополитена 18 февраля до открытия подземки 1 мая года на реконструкцию закрывается северный вестибюль станции "Кутузовская" Филевской линии, сообщили "Интерфаксу" в метро.

"В это время для входа на "Кутузовская" и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем и входом на станцию МЦК "Кутузовская", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, закрытие вестибюля необходимо для работ в рамках программы реконструкции Филевской линии.

За время закрытия специалисты выполнят работы по усилению несущих конструкций и укрепят фундамент, обновят инженерные системы и кабельные сети. Кроме того, будет благоустроена пассажирская зона: в вестибюле установят современные турникеты, появятся новые информационные и навигационные указатели, кассовые окна будут выглядеть в соответствии с брендом "Московский Транспорт".

Полностью реконструкцию наземного участка Филевской линии, которая проходит в несколько этапов, планируется завершить до конца 2017 года.

В пресс-службе также сообщили, что 18 и 19 февраля в рамках программы благоустройства будут закрыты западный вестибюль станции "Кузьминки" и северный вестибюль станции "Сходненская".

Также в выходные для пассажиров будут частично закрыты вестибюли станций "Третьяковская" и "Тимирязевская".

Теги: Москва, метро, Кутузовская
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