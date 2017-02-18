Зоозащитники сообщили о замурованных кошках в подвалах домов одного из районов Москвы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Представители управляющих компаний закрыли решетками подвалы домов на юго-востоке Москвы, в которых находятся живые кошки, сообщила "Интерфаксу" руководитель зоозащитной организации "Зооправо" Анастасия Федюнина.

Накануне жители домов на Волжском бульваре обратились к зоозащитникам, рассказав, что в подвалах нескольких домов оказались замурованными кошки. Животные мяукают, и люди кормят их при помощи медицинских пинцетов, потому что решетки очень мелкие.

Пришедшим к одному из домов зоозащитникам удалось насчитать порядка десятка голодных животных.

По словам Федюниной, все попытки связаться с представителями управляющих компаний и представителями местных властей успехов не имели.

Сейчас зоозащитники готовят обращения в правоохранительные органы и столичную мэрию.