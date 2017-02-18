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Москва

Коммунальщики не нашли замурованных кошек в подвале дома на юго-востоке Москвы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы заявили, что информация о замурованных в подвале жилого дома кошках на Волжском бульваре не соответствуют действительности.

"Управляющая компания провела обследование указанного дома. Установлено, что продух дома открыт, кошек в подвале нет", - сообщили "Интерфаксу" в субботу. Собеседник агентства отметил, что не зафиксировано ни одного обращения от жителей дома или зоозащитных организаций в управу района или префектуру округа.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что нахождение в подвалах и других помещениях кошек не допускается правовыми и техническими нормами. "Бездомные животные, в том числе и кошки, являются источником многих опасных заболеваний для человека. Кроме того, жизнь бездомных кошек в подвале мучительна, многие из них гибнут от инфекций, травм, причиненных транспортом, собаками и людьми", - заявили в префектуре.

Собеседник агентства также заявил, что использовать кошек для борьбы с крысами, не предоставив им нормальных условий для существования, неэтично. "С крысами надо бороться, используя арсенал современных средств", - сказал представитель префектуры.

Власти округа попросили при обнаружении бездомного животного направлять заявку на отлов в управляющую компанию дома. "Достойное содержание бездомных животных предусмотрено в муниципальных приютах города. В ЮВАО таких два - в районе Печатники и Некрасовка", - добавили в пресс-службе.

Ранее руководитель зоозащитной организации "Зооправо" Анастасия Федюнина сообщила "Интерфаксу", что представители управляющих компаний закрыли решетками подвалы домов на юго-востоке Москвы, в которых находятся живые кошки.

Она рассказала, что накануне жители домов на Волжском бульваре обратились к зоозащитникам, рассказав, что в подвалах нескольких домов оказались замурованными кошки. Животные мяукают, и люди кормят их при помощи медицинских пинцетов, потому что решетки очень мелкие. Пришедшим к одному из домов зоозащитникам удалось насчитать порядка десятка голодных животных.

По словам Федюниной, все попытки связаться с представителями управляющих компаний и представителями местных властей успехов не имели, и теперь зоозащитники готовят обращения в правоохранительные органы и столичную мэрию.

Теги: Москва
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