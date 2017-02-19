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Москва

В Наро-Фоминске загорелся многоэтажный жилой дом

Из здания эвакуировано около сотни жильцов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел в многоэтжном жилом доме на улице Маршала Жукова, 13 в подмосковном Наро-Фоминске, сообщается в воскресенье на сайте МЧС России по Московской области.

"18.02.2017 в 22.05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, городское поселение Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, дом 13", - говорится в сообщении. Позже выяснилось, что горит кровля на площади 400 квадратных метров.

Отмечается, что на место отправилась оперативная группа Наро-Фоминского пожарно-спасательного гарнизона. В тушении пожара участвуют 33 единицы техники, 104 человека из них от МЧС 48 человек и 16 единиц техники.

В центральном региональном центре МЧС сообщили, что из горящего дома эвакуировано три десятка человек. "Предварительно очаг пожара располагается на кровле одного из трех жилых корпусов комплекса. С верхних этажей эвакуировано 30 человек", - сказал представитель центра.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил, что еще порядка 70 человек, проживающих на нижних этажах, смогли покинуть здание самостоятельно.

"Открытое горение практически ликвидировано, угрозы распространения огня нет", - сказал он.

Теги: Наро-Фоминск, Подмосковье
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