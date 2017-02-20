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В полиции опровергли информацию о захвате заложников на западе Москвы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Информация СМИ о захвате заложников на западе Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"Информация, о якобы захвате заложников в Ново-Переделкино не соответствует действительности. Неадекватный мужчина не захватывал заложников, а наоборот заперся в квартире и не пускает жену и детей домой", - сказал дежурный пресс-службы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неадекватный мужчина захватил в заложники свою жену и троих детей в Ново-Переделкино.

Теги: Москва
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