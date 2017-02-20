На юго-западе столицы москвич взял в заложники свою семью

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина взял в заложники семью в квартире на Боровском шоссе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Боровском шоссе, мужчина удерживает свою семью. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и ведут переговоры с гражданином", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, на месте происшествия находится начальник управления внутренних дел по Западному административному округу. Он также пояснил, что по предварительным данным у мужчины, захватившего заложников, белая горячка.