Москва заняла второе место в мире по загруженности дорог

В рейтинге стран Россия находится на четвертой строчке с США после Таиланда, Колумбии и Индонезии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Москва заняла в 2016 году второе место по загруженности дорог в мире после Лос-Анджелеса, свидетельствуют результаты исследования американской Inrix Inc.

Для исследования компания изучила дорожную ситуацию в 1064 городах из 38 стран мира.

США являются лидерами по загруженности дорог среди развитых стран: здесь водители ежегодно теряют в пробках в среднем по 42 часа, сообщается в обзоре Global Traffic Scorecard (Оценка дорожного движения по всему миру). При этом прямые и непрямые расходы от этого составили в прошлом году в целом около $300 млрд. В расчете на водителя это составляет в среднем почти $1400, исходя из того, что всего их в стране около 210,78 млн человек. Такой же показатель - 42 часа в год - зафиксирован и в России.

Однако в общем рейтинге развивающиеся государства демонстрируют первые строчки по длительности стояния в пробках. Таиланд стал общемировым чемпионом - 61 час простоя в год, далее следуют Колумбия и Индонезия (47 часов).

Лос-Анджелес занимает первое место в мире по пробкам среди городов - каждый автомобилист в среднем теряет в них 104 часа в год. На второй позиции находится Москва - 91 час.

В пятерку наиболее загруженных городов входят также Нью-Йорк (89 часов), Сан-Франциско (83 часа) и колумбийская столица Богота (80 часов). В европейском рейтинге за Москвой следуют Лондон (73 часа), Париж (65 часов), Стамбул (59 часов), Краснодар (56 часов), а также Цюрих, Санкт-Петербург, Сочи, Мюнхен и Нижний Новгород, в которых на пробки приходится около 50 часов в год.

При этом москвичи стоят в пробках свыше четверти (25,2%) всего времени, которое они проводят за рулем, в то время как у жителей Лос-Анджелеса этот показатель ниже - всего 12,7%.

Однако и здесь мировым рекордсменов является представитель развивающихся стран - столица Колумбии Богота (31,8%). Далее следуют Москва и бразильский Сан-Паулу (20,8%), сильно опережая остальные города в топ-10, у которых стояние в пробках отнимает менее 13% всего времени, проведенного за рулем.