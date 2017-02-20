Юноша ранил инструктора стрелкового клуба на востоке Москвы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает подростка с пистолетом, ранившего инструктора по стрельбе на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"По адресу Измайловский проезд, д.11, стр.2, в стрелковом клубе "Измайлово", совершена попытка убийства. Проводится розыск преступника, мужчины 2001 г.р., при себе имеющего боевой пистолет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина, получивший огнестрельные ранения жив, направляется на госпитализацию в институт имени Склифосовского. "Потерпевший - 29-летний инструктор клуба", - пояснил источник.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о нападении в стрелковом клубе, но не уточнили возраст разыскиваемого.

"20 февраля в 20.50 в стрелковом клубе на Измайловском проезде посетитель, по предварительным данным, ранил из пистолета инструктора клуба", - сказал сотрудник пресс-службы.

В полиции сообщили, что в настоящий момент проводятся оперативные мероприятия по розыску и задержанию стрелявшего.