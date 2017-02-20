По факту ранения тренера в стрелковом клубе в Москве возбуждено дело

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту попытки пятнадцатилетнего подростка застрелить тренера по стрельбе на востоке Москвы, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка Следственного комитета РФ.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)",- сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в понедельник вечером в тире, расположенном по Измайловскому проезду, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, после чего целенаправленно совершил выстрелы в инструктора. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается необходимая помощь.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и установление местонахождения подозреваемого",- отмечается в сообщении.