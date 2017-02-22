Москва

В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

В ночь на четверг синоптики обещают похолодание до минус 14 градусов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Прирост осадков на базовой столичной метеостанции на ВДНХ за последние 48 часов составил 9 мм, сообщает в среду Гидрометцентр России.

По данным метенаблюдений, за последние двое суток в городе выпало 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм.

Синоптики предупреждают, что небольшой снег сохранится в столичном регионе днем в среду. Температура воздуха будет около нуля градусов, порывы северного ветра могут достигать 5-10 м/с.

В ночь на четверг в Москве подморозит до минус 9-11, а в Московской области - до минус 14 градусов. Днем 23 февраля в регионе вновь резко потеплеет, до 1-3 градусов тепла, ветер усилится до 12-17 м/с, ожидаются снег и мокрый снег.

Теги: Москва
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