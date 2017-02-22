Городские службы Москвы перевели на круглосуточный режим работы из-за праздников

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальные и экстренные службы, энергетики Москвы в период с 23 по 26 февраля будут работать в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Наша главная задача - комфорт и безопасность москвичей в праздники, штатная работа всех систем жизнеобеспечения города", - сказал Бирюков в среду журналистам.

Он уточнил, что службы комплекса городского хозяйства взяли под особый контроль участки, где запланированы массовые мероприятия, а также подходы к транспортным объектам и социально-культурным объектам.

Бирюков добавил, что в связи со сложными погодными условиями - переходами температуры через ноль градусов, снегом, мокрым снегом и дождем - коммунальные службы проведут при необходимости обработку столичных дорог.