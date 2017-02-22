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Москва

Гидрометцетр предупредил о снеге и морозах в праздничные дни в Москве

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На выходных в Москве ожидается небольшой снег и преимущественно отрицательные температуры воздуха, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Гидрометцетра России.

"В предстоящие выходные столичный регион останется под влиянием активных циклонов, перемещающихся по северной половине Европейской России. Они обеспечат пониженный фон атмосферного давления, колебания температуры в пределах, превышающих климатическую норму, преобладание облачной погоды с осадками и временами ветреной", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, в четверг 23 февраля в столице ожидается мороз от - 11 до - 9 градусов и небольшой снег, сопровождаемый порывами ветра 12-17 м/с.

В пятницу, 24 февраля ночью небольшие осадки, местами гололедица и порывы ветра до 15 м/c. Температура в Москве - от - 1 до 1 градуса.

Согласно информации Гидрометцентра, в субботу 25 февраля столицу ожидает небольшой снег и мороз от - 5 до - 3 градусов.

В воскресенье, 26 февраля, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до - 11 градусов ночью, днем будет от - 5 до 0 градусов, сообщили метеорологи.

Теги: Москва, Гидрометцетр
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