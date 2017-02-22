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Москва

МЦК установило новый рекорд по числу пассажиров

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Новый рекорд пассажиропотока побит на Московском центральном кольце (МЦК), сообщил "Интерфаксу" в среду заммэра столицы Максим Ликсутов.

"За минувший вторник мы перевезли 334,8 тыс. человек. А с момента запуска - уже 39,5 млн человек", - сказал Ликсутов.

Он пояснил, что пассажиропоток растет за счет того, что почти все пригородные электрички начали останавливаться на станциях с пересадкой на МЦК.

Предыдущие рекорды были побиты 14 и 15 февраля - тогда за день было перевезено 331,7 тыс. пассажиров.

Круг по МЦК

15 фотографий
Неделя прошла после начала тестовой эксплуатации МЦК, и грех не воспользоваться предложением мэра города и не покататься бесплатно. Станция &quot;Верхние Котлы&quot; встречает небольшой строительной суетой и общим ощущением достройки. Платить не надо, но вот пройти на станцию надо будет через рамки. Пожалуй, тут будет шутка про лишнюю безопасность, которой не бывает.Будний день, но несмотря на обеденное время, на станции довольно много людей. Некоторые из них здесь явно с исключительно туристическим интересом. Что же, в этом сложно кого-то винить. Разве может быть неинтересным новый городской транспорт?МЦК усиленно охраняют, и причины этому есть - в день открытия несколько составов были испорчены.Можно с велосипедом! Велосипедистам удобно, остальным - как повезет.Типичный пассажир МЦК. Не ждет, наверное, поезд, а фотографирует все вокруг.А фотографировать, да и просто посмотреть во время поездки есть на что: пойманная в неожиданном ракурсе Москва еще не успела привести себя здесь в порядок, и путешествие на городском транспорте тут же приобретает краеведческий оттенок.
Неделя прошла после начала тестовой эксплуатации МЦК, и грех не воспользоваться предложением мэра города и не покататься бесплатно. Станция &quot;Верхние Котлы&quot; встречает небольшой строительной суетой и общим ощущением достройки. Платить не надо, но вот пройти на станцию надо будет через рамки. Пожалуй, тут будет шутка про лишнюю безопасность, которой не бывает.
Теги: МЦК, Москва, Максим Ликсутов
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