МЦК установило новый рекорд по числу пассажиров

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Новый рекорд пассажиропотока побит на Московском центральном кольце (МЦК), сообщил "Интерфаксу" в среду заммэра столицы Максим Ликсутов.

"За минувший вторник мы перевезли 334,8 тыс. человек. А с момента запуска - уже 39,5 млн человек", - сказал Ликсутов.

Он пояснил, что пассажиропоток растет за счет того, что почти все пригородные электрички начали останавливаться на станциях с пересадкой на МЦК.

Предыдущие рекорды были побиты 14 и 15 февраля - тогда за день было перевезено 331,7 тыс. пассажиров.