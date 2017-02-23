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Москва

В Москве с 23 по 26 февраля пройдут "парковочные каникулы"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В праздничные дни февраля московские парковки будут бесплатными, сообщили "Интерфаксу" в Государственном казенном учреждении (ГКУ) "Администратор московского парковочного пространства".

"В выходные дни с 23 по 26 февраля в Москве будут объявлены "парковочные каникулы": автомобилисты смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на городской парковке, расположенной на улично-дорожной сети", - сообщили в Московском паркинге.

В праздничные дни за соблюдением правил дорожного движения на дорогах столицы будут следить сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), отметили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству с 1 января 2016 года в Москве можно бесплатно парковаться по воскресеньям и государственным праздникам.

Платными остаются огороженные плоскостные парковки со шлагбаумами.

Теги: Москва, Россия
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