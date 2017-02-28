В Москве 25 марта отключат на час подсветку свыше 1,6 тыс. зданий

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российская столица присоединится к крупнейшей в мире экологической акции "Час Земли", которая пройдет 25 марта, сообщает официальный портал московской мэрии.

С 20:30 до 21:30 планируется отключить подсветку более 1,6 тыс. столичных зданий, в прошлом году их было 1,5 тыс., говорится в сообщении.

В рамках акции состоится велопробег, маршрут которого уточняется, информирует портал.

Кроме того, на Тверской площади, возле памятника Юрию Долгорукому, 25 марта пройдет экологический флешмоб. Лозунг "Часа Земли" в этом году: "Меняй себя, а не планету". Главной темой акции станет экологическая ответственность каждого человека.