Главные новости
В миреКаждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картахКультураВозможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его женуВ РоссииМинюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"
Москва

В Москве 25 марта отключат на час подсветку свыше 1,6 тыс. зданий

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российская столица присоединится к крупнейшей в мире экологической акции "Час Земли", которая пройдет 25 марта, сообщает официальный портал московской мэрии.

С 20:30 до 21:30 планируется отключить подсветку более 1,6 тыс. столичных зданий, в прошлом году их было 1,5 тыс., говорится в сообщении.

В рамках акции состоится велопробег, маршрут которого уточняется, информирует портал.

Кроме того, на Тверской площади, возле памятника Юрию Долгорукому, 25 марта пройдет экологический флешмоб. Лозунг "Часа Земли" в этом году: "Меняй себя, а не планету". Главной темой акции станет экологическая ответственность каждого человека.

Теги: Час Земли, Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Советский долгострой на Вернадского реконструируют к концу 2018 годаСоветский долгострой на Вернадского реконструируют к концу 2018 года
Компания, которая разработает проект и проведет все работы, была определена в январеПодробнее
Полиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тыс. человекПолиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тыс. человек
Ранее в районе проведения акции были усилены меры безопасностиПодробнее
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое сутокПочти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое суток
По прогнозам синоптиков, в субботу в столице также пойдет снегПодробнее
В Москве с 23 по 26 февраля пройдут "парковочные каникулы"В Москве с 23 по 26 февраля пройдут "парковочные каникулы"
Городские парковки временно станут бесплатнымиПодробнее
Новая программа сноса пятиэтажек в Москве затронет 8 тысяч домовНовая программа сноса пятиэтажек в Москве затронет 8 тысяч домов
Первая программа расселения "хрущевок" охватила 1722 зданияПодробнее
Мара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничномМара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничном
Прокуратура полагает, что с помощью него нарушительница ПДД пыталась избежать назначенных ей обязательных работ - уборки придомовой территорииПодробнее
Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"
В Стройкомплексе Москвы ранее говорили, что это "практически невозможно"Подробнее
Источник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в МосквеИсточник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в Москве
Раненый инструктор доставлен в больницуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в Бразилии10 фото
28 февраля
Карнавал в Бразилии
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Все фотогалереи
Цитата дня

Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним - доска, и детишки сидят рядами

Ольга Голодец раскритиковала советское наследие в школах

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"КультураВозможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его женуВ РоссииВ МВД заявили о задержании похитивших 100 млн рублей кибермошенниковВ миреСМИ рассказали об отказе Москвы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
ВЭБ создаст институт исследований и экспертизы под кураторством Клепача
Росгвардия предложила вдвое снизить стоимость оформления огнестрельного оружия
Каждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картах
Разведывательный самолет ВВС США вылетел в район Калининградской области
Возможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его жену
Карнавал в Бразилии
В России за четыре года втрое снизилось число усыновлений иностранцами
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи