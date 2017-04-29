В Москве открылся сезон велопроката

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сезон велопроката открылся в Москве, к июню количество станций проката увеличится до 380, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Сегодня открывается новый, пятый, сезон велопроката. Для горожан доступны 350 пунктов проката и 3 тыс.200 велосипедов", - сказал он журналистам в субботу.

Заммэра напомнил, что система проката велосипедов будет расширяться. "К 15 июня количество станций велопроката в столице увеличится на 30; москвичам будут доступны уже 380 станций", - заявил Ликсутов.

По его словам, новые пункты велопроката появятся вблизи станций метро "Полежаевская", "Сокол", "Динамо", "Аэропорт", "Беговая", "Сокольники", "Тульская", а также возле станций МЦК - "Хорошево", "Зорге" и "Панфиловской".

Ликсутов напомнил, что в августе 2016 года в Москве был запущен прокат электровелосипедов: в городе появились шесть электрозарядных станций и 130 электробайков. "В будущем планируется расширение сети электропроката в пределах крупных бизнес-центров, многофункциональных транспортно-пересадочных узлов и вблизи набережных. Для удобства пользователей проработаны прогулочные маршруты между электрозарядными станциями", - отметил заммэра.

Карта станций велопроката появится в приложении "Яндекса"

Как сообщил руководитель компании Velobike Глеб Нарожных, карта московских станций проката "Велобайк" появится в приложении "Яндекс.Транспорт".

"В этом году карта станций проката появится в приложении "Яндекс.Транспорт", - сказал он журналистам в субботу. - Теперь там, как и в мобильных "Яндекс.Картах", можно будет узнать актуальные данные о наличии свободных велосипедов и стояночных мест".

В московской системе велопроката запустили новый тариф

Новый тариф на поездки длительностью до 45 минут появился в московской системе велопроката, сообщила заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алина Бисембаева.

"В этом году мы запустили новый тариф, в стоимость которого включены поездки до 45 минут. При возможности кататься 45 минут бесплатно он будет стоить 1,5 тысячи рублей за сезон", - сказала она журналистам в субботу в ходе открытия велосезона в Москве.

Бисембаева подчеркнула, что при этом стоимость аренды велосипедов остается прежней - на уровне 2013 года.

Она также отметила, что анонсированный ранее тариф, который будет включать страхование жизни велосипедиста, планируется внедрить в течение сезона.

По словам Бисембаевой, в прошлом году среднее время поездки на велосипедах системы составило 27 минут.

Москва продолжит развивать программу велодвижения

Заммэра столицы Максим Ликсутов в очередной раз опроверг слухи о прекращении программы развития велоинфраструктуры в городе.

"Программа поощрения и использования городской инфраструктуры будет развиваться, - подчеркнул он. - Были какие-то разговоры, что мы дальше не собираемся развивать велодвижение - это совершенно не так".