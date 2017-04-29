Главные новости
В миреРоссия в СБ ООН поддержала предложение Китая по Северной КорееВ миреГруппа ВМС США прибыла в акваторию Японского моряВ РоссииИсточник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с Байконура
Москва

В Москве открылся сезон велопроката

Есть обновление от 12:36

В столице заработали 350 пунктов проката, стоимость аренды велосипедов осталась прежней

В Москве открылся сезон велопроката
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сезон велопроката открылся в Москве, к июню количество станций проката увеличится до 380, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Сегодня открывается новый, пятый, сезон велопроката. Для горожан доступны 350 пунктов проката и 3 тыс.200 велосипедов", - сказал он журналистам в субботу.

Заммэра напомнил, что система проката велосипедов будет расширяться. "К 15 июня количество станций велопроката в столице увеличится на 30; москвичам будут доступны уже 380 станций", - заявил Ликсутов.

По его словам, новые пункты велопроката появятся вблизи станций метро "Полежаевская", "Сокол", "Динамо", "Аэропорт", "Беговая", "Сокольники", "Тульская", а также возле станций МЦК - "Хорошево", "Зорге" и "Панфиловской".

Ликсутов напомнил, что в августе 2016 года в Москве был запущен прокат электровелосипедов: в городе появились шесть электрозарядных станций и 130 электробайков. "В будущем планируется расширение сети электропроката в пределах крупных бизнес-центров, многофункциональных транспортно-пересадочных узлов и вблизи набережных. Для удобства пользователей проработаны прогулочные маршруты между электрозарядными станциями", - отметил заммэра.

Карта станций велопроката появится в приложении "Яндекса"

Как сообщил руководитель компании Velobike Глеб Нарожных, карта московских станций проката "Велобайк" появится в приложении "Яндекс.Транспорт".

"В этом году карта станций проката появится в приложении "Яндекс.Транспорт", - сказал он журналистам в субботу. - Теперь там, как и в мобильных "Яндекс.Картах", можно будет узнать актуальные данные о наличии свободных велосипедов и стояночных мест".

В московской системе велопроката запустили новый тариф

Новый тариф на поездки длительностью до 45 минут появился в московской системе велопроката, сообщила заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алина Бисембаева.

"В этом году мы запустили новый тариф, в стоимость которого включены поездки до 45 минут. При возможности кататься 45 минут бесплатно он будет стоить 1,5 тысячи рублей за сезон", - сказала она журналистам в субботу в ходе открытия велосезона в Москве.

Бисембаева подчеркнула, что при этом стоимость аренды велосипедов остается прежней - на уровне 2013 года.

Она также отметила, что анонсированный ранее тариф, который будет включать страхование жизни велосипедиста, планируется внедрить в течение сезона.

По словам Бисембаевой, в прошлом году среднее время поездки на велосипедах системы составило 27 минут.

Москва продолжит развивать программу велодвижения

Заммэра столицы Максим Ликсутов в очередной раз опроверг слухи о прекращении программы развития велоинфраструктуры в городе.

"Программа поощрения и использования городской инфраструктуры будет развиваться, - подчеркнул он. - Были какие-то разговоры, что мы дальше не собираемся развивать велодвижение - это совершенно не так".

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Мэр Москвы задекларировал доходыМэр Москвы задекларировал доходы
Доходы Сергея Собянина оказались ниже, чем у некоторых его заместителейПодробнее
Главный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновацииГлавный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновации
Как пример комфортных кварталов он указал застройку Фрунзенской набережной и пообещал строить дома высотой от 10 до 14 этажейПодробнее
Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-рекеЛетняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке
В этом году открытие навигации прошло без традиционного парада судов, поскольку не все судовладельцы оказались к нему готовыПодробнее
Собянин обещал при переселении из пятиэтажек обеспечить желающим жилье в том же районеСобянин обещал при переселении из пятиэтажек обеспечить желающим жилье в том же районе
По словам мэра, власти могут оставить в районе проживания всех, кто этого пожелаетПодробнее
На майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятийНа майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятий
Фестиваль "Московская весна" стартует 28 апреляПодробнее
Профилактические отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 маяПрофилактические отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
Подготовка к следующему отопительному периоду завершится до 25 августаПодробнее
Московский зоопарк с мая и до конца лета будет открываться в 7:30 утраМосковский зоопарк с мая и до конца лета будет открываться в 7:30 утра
Посетители в первый час открытия получат 40-процентную скидку на билетПодробнее
Собянин поддержал идею строительства в Москве деревянных домовСобянин поддержал идею строительства в Москве деревянных домов
Эксперимент обсуждался "не в привязке к сносу пятиэтажек"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: часовой мастер10 фото
29 апреля
Профессия: часовой мастер
100 дней Трампа12 фото
29 апреля
100 дней Трампа
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссия в СБ ООН поддержала предложение Китая по Северной КорееВ миреГруппа ВМС США прибыла в акваторию Японского моряВ РоссииИсточник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с БайконураВ миреКНДР провела испытания баллистической ракеты
Очевидцы сообщили о задержаниях на несанкционированной акции в Петербурге
Оппозиционеры провели малочисленный митинг в Перми
Митинг оппозиции в Уфе собрал несколько десятков активистов
В Киргизии 30 апреля объявлен траур в связи с погибшими под оползнем
МЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири
В Москве зафиксировали самый теплый день года
Пострадавшие от пожара в Иркутской области получат компенсации
Группа ВМС США и Южная Корея приступили к учениям в Японском море
В Киргизии военные присоединились к поиску попавших под оползень людей
Пучков пообещал к концу сентября восстановить жилье пострадавших в Бурятии
В Совете Федерации предложили назначить спецпосланника ООН по КНДР
Центр Рерихов обратится к международному сообществу за поддержкой
В Хабаровске не состоялась запланированная несогласованная акция
Согласованный митинг оппозиции в Томске прошел без нарушений
Супруга президента Украины станет телеведущей
Путин поручил главам Иркутской области и Бурятии помочь пострадавшим в пожарах
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи