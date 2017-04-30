Поезда на МЦК будут ходить чаще

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Интервалы движения поездов на Московском Центральном кольце (МЦК) в часы пик сократятся до пяти минут с 1 мая, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Московского метрополитена.

"С 1 мая поезда МЦК начнут курсировать с уменьшенными интервалами. В часы пик интервал движения "Ласточек" сократится с шести до пяти минут. В остальное время интервал движения сократится на две минуты - с 12 до 10 минут", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что продолжительность вечернего часа пик по будням будет увеличена на два часа: вместо 17:30 он будет начинаться в 16:00 и продлится до 21:00 вместо 20:30.

"По выходным дням пятиминутные интервалы будут с 12:40 до 18:20. В остальное время - 10 минут", - отметил представитель Московского метрополитена.

По словам сотрудника пресс-службы, сокращение интервалов стало возможно благодаря увеличению парка подвижного состава на МЦК с 33 до 42 поездов и увеличению числа пар в сутки со 134 до 177.

"К осени весь парк подвижного состава МЦК будет представлен модернизированными составами, где изменена компоновка кресел, позволившая увеличить пассажировместимость. Все предпринимаемые меры позволят увеличить пропускную способность МЦК суммарно на 40%", - напомнил представитель метро.

Движение по МЦК было открыто 10 сентября 2016 года и на данный момент пассажиропоток превысил 58 млн. Среднесуточный пассажиропоток МЦК в настоящее время составляет 350 тыс. человек. В среднем количество москвичей, выбирающих кольцо, растёт на 3-5% ежемесячно.