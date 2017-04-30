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Москва

30 апреля стало самым теплым днем с начала года в Москве

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 15:00 воскресенья поднялась до 24,4 градуса, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"30 апреля стало самым теплым днем 2017 года", - сказал собеседник агентства.

Он сказал, что предыдущий температурный максимум нынешнего года был зафиксирован 29 апреля - 24,0 градуса.

В метеобюро уточнили, что температура воздуха в Москве близка к рекордным значениям. Абсолютный максимум для 30 апреля был установлен в 1969 году - 24,7 градуса.

Войдет ли воскресенье в летопись столичных температурных рекордов дня, станет известно позже.

По прогнозу Гидрометцентра России, ночью 1 мая в Москве ожидается 8-10, днем - 20-22 градуса. Возможны небольшие кратковременные дожди.

Теги: Москва
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