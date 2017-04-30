Во "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузом

По данным источника "Интерфакса", он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта "Внуково" банку с порохом и патроны, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта "Внуково" пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой.

"Профессионально сработала кинологическая служба на входных группах, - сказал источник. - Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины".

Нарушитель был задержан и передан полиции. Он оказался гражданином Республики Таджикистан, направлявшимся, по его собственным словам, на родину. "Однако мужчина пытался пройти в терминал, откуда вылетают преимущественно внутрироссийские рейсы", - отметил собеседник "Интерфакса".