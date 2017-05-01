Первомай перестал быть праздничным днем в Таджикистане

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Рабочим днем будет в этом году Первомай в Таджикистане. Парламент Таджикистана 16 ноября прошлого года одобрил предложенные правительством страны поправки в закон "О праздничных днях", согласно которым 1 мая продолжает оставаться в списке праздничных, но не является нерабочим днем, предложение тогда было принято депутатами без обсуждений.

В тот же день депутаты приняли решение о том, что впредь ежегодно в Таджикистане 10 января будет профессиональным праздником сотрудников Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

Официально в Таджикистане в настоящее время насчитывается 82 официальных праздника, из которых 9 признаны нерабочими днями. В том числе 1 января - Новый год, 8 марта - День Матери, 21-24 марта - Международный праздник Навруз, 9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне, 27 июня - День Национального единства, 9 сентября - День Государственной независимости Республики Таджикистан, 6 ноября - День Конституции Республики Таджикистан. Кроме того нерабочими днями являются День праздника Рамазон, а также День праздника Курбон - даты которых ежегодно устанавливаются уполномоченным государственным органом сферы религии.