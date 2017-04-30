Отопление начнут отключать в Москве 1 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В столице завершается отопительный сезон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

"С 1 мая в Москве начнут отключать отопление", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что по существующим нормативам отопление в городе отключается, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику.

Заммэра напомнил, что отопление в Москве отключают поэтапно.

"Сначала батареи отключат на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом на социальных объектах - в детских садах, школах больницах, поликлиниках", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков подчеркнул, что на отключение отопления энергетикам отводится пять дней, но, как правило, они справляются быстрее. Он заявил, что нынешний отопительный сезон начался в сентябре и прошел без сбоев и аварий. "Тепловые и энергетические системы полностью выдержали нагрузку", - добавил заммэра.