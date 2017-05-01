"Новая оппозиция" сообщила о задержании организатора "Русских маршей"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Организатор "Русских маршей" Юрий Горский был задержан в понедельник в Москве после участия в согласованной акции националистов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации "Новая оппозиция".

"После проведения согласованного с властями Москвы мероприятия на Октябрьском поле сотрудниками правоохранительных органов был задержан Юрий Горский", - сообщили в пресс-службе.

По данным организации, Горский в ближайшее время будет доставлен в ОВД "Щукино".

"Интерфакс" не располагает подтверждением информации о задержании Ю.Горского из других источников.

"Новая оппозиция" была создана в 2016 году в виде объединения либералов, демократов и националистов. Лидерами движения являются Иван Белецкий и Юрий Горский, а также гражданский активист Марк Гальперин. В частности, Мальцев принимал участие в "прогулке оппозиции" 2 апреля, в ходе которой, по данным Ковалева, на Триумфальной площади в Москве были задержаны около 40 человек. Что касается Белецкого и Горского, то у них, как сообщалось, в Москве также прошли обыски.