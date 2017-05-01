Москва

"Новая оппозиция" сообщила о задержании организатора "Русских маршей"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Организатор "Русских маршей" Юрий Горский был задержан в понедельник в Москве после участия в согласованной акции националистов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации "Новая оппозиция".

"После проведения согласованного с властями Москвы мероприятия на Октябрьском поле сотрудниками правоохранительных органов был задержан Юрий Горский", - сообщили в пресс-службе.

По данным организации, Горский в ближайшее время будет доставлен в ОВД "Щукино".

"Интерфакс" не располагает подтверждением информации о задержании Ю.Горского из других источников.

"Новая оппозиция" была создана в 2016 году в виде объединения либералов, демократов и националистов. Лидерами движения являются Иван Белецкий и Юрий Горский, а также гражданский активист Марк Гальперин. В частности, Мальцев принимал участие в "прогулке оппозиции" 2 апреля, в ходе которой, по данным Ковалева, на Триумфальной площади в Москве были задержаны около 40 человек. Что касается Белецкого и Горского, то у них, как сообщалось, в Москве также прошли обыски.

Теги: Москва, Русские марши, Юрий Горский, Новая оппозиция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Синоптики предупредили москвичей о похолоданииСиноптики предупредили москвичей о похолодании
В Гидрометцентре России не исключили заморозкиПодробнее
Во "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузомВо "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузом
По данным источника "Интерфакса", он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроныПодробнее
Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в МосквеПолиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не былоПодробнее
В Москве открылся сезон велопрокатаВ Москве открылся сезон велопроката
В столице заработали 350 пунктов проката, стоимость аренды велосипедов осталась прежней Подробнее
Мэр Москвы задекларировал доходыМэр Москвы задекларировал доходы
Доходы Сергея Собянина оказались ниже, чем у некоторых его заместителейПодробнее
Главный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновацииГлавный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновации
Как пример комфортных кварталов он указал застройку Фрунзенской набережной и пообещал строить дома высотой от 10 до 14 этажейПодробнее
Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-рекеЛетняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке
В этом году открытие навигации прошло без традиционного парада судов, поскольку не все судовладельцы оказались к нему готовыПодробнее
Собянин обещал при переселении из пятиэтажек обеспечить желающим жилье в том же районеСобянин обещал при переселении из пятиэтажек обеспечить желающим жилье в том же районе
По словам мэра, власти могут оставить в районе проживания всех, кто этого пожелаетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: часовой мастер10 фото
29 апреля
Профессия: часовой мастер
100 дней Трампа12 фото
29 апреля
100 дней Трампа
Moscow Comic Convention11 фото
30 апреля
Moscow Comic Convention
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинздрав Таиланда сообщил о 27 пострадавших пассажирах рейса Москва-БангкокВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за BrexitВ миреБелый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету
"Новая оппозиция" сообщила о задержании организатора "Русских маршей"
Минздрав РФ оценил состояние всех пострадавших рейса "Аэрофлота" как средней степени тяжести
В Таиланде сказали об обращении к врачам трех членов экипажа рейса Москва-Бангкок
Велокоманда "Газпром-РусВело" назвала состав на "Джиро д’Италия"
Милонов попытался остановить оппозиционеров на акции в Петербурге
Пожарные начали тушить более 15 тыс. га загоревшейся сухой травы на Урале
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
"Аэрофлот" заявил об отсутствии пострадавших с угрожающими жизни травмами
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи