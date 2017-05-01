Полиция сообщила об участии 1,5 млн москвичей в первомайских гуляниях

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Порядка 1,5 млн человек приняли участие в первомайских гуляниях в Москве, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

"В массовых мероприятиях и народных гуляниях в день 1 мая приняли участие около 1,5 млн человек", - сообщили в пресс-службе.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан в городе обеспечивают сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин.

Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на 16:30 чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка не допущено.