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Москва

В Кунцево и на Воробьевых горах из-за сброса воды с плотины подтопило дорожки

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Плановые сбросы воды с Рублевской плотины в Москве привели к повышению уровня воды в верхней части Москвы-реки и подтоплениям пешеходных дорожек в Кунцево и на Воробьевых горах в районе набережных, сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) Василий Марьян.

"В течение недели в Москве шли дожди, и с Рублевской плотины в плановом порядке осуществляется сброс лишней воды, через девятый гидроузел она поступает в верхнюю часть Москвы-реки", - сказал он.

В результате в районе Кунцево уровень воды в реке превышает средние многолетние значения на 165 см, в районе Воробьевых гор - на 70 см, Крылатского моста - на 40 см, в районе Кожухово уровень воды в пределах нормы.

"В результате в Кунцево подтоплены пешеходные дорожки на 15 - 20 см, в районе Воробьевых гор - на 5-10 см на протяжении 3,6 метров", - сказал Марьян. Он подчеркнул, что никаких серьезных последствий нет, угрозы жилым домам, инфраструктуре и объектам экономики не существует.

Как сообщил начальник МГПСС, "ситуация находится под полным контролем и уже наблюдается тенденция к снижению уровня воды, хотя сбросы еще продолжаются".

Теги: Москва, Москва-река, Кунцево, Воробьевы горы
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