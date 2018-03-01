У Нагатинской набережной в Москве загорелось речное судно

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Речное судно загорелось у Нагатинской набережной в Москве, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительным данным, у Нагатинской набережной загорелся корабль. Огнём охвачены три палубы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к этому судну пришвартовано ещё одно, существует угроза перехода огня на второе плавсредство.

Тем временем, осведомленный источник сообщил агентству, что на борту могут находиться люди. Сейчас эта информация проверяется. К месту пожара выдвинулось пожарно-спасательное судно.