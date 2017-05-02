Предварительный перечень сносимых пятиэтажек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Обнародован список московских пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации. В предварительный список вошли 4566 домов.
Собственники или наниматели квартир с 15 мая по 15 июня могут проголосовать за или против снос этих пятиэтажек. Голосование будет проводиться в электронной системе "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы".
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СЗАО
|
Митино
|
Парковая улица, дом 14
|
СЗАО
|
Митино
|
Парковая улица, дом 30
|
СЗАО
|
Митино
|
Парковая улица, дом 31
|
СЗАО
|
Митино
|
Парковая улица, дом 29
|
СЗАО
|
Митино
|
Центральная улица, дом 2
|
СЗАО
|
Митино
|
Центральная улица, дом 6
|
СЗАО
|
Митино
|
Центральная улица, дом 9
|
СЗАО
|
Митино
|
Центральная улица, дом 19
|
СЗАО
|
Митино
|
Парковая улица, дом 18
|
СЗАО
|
Митино
|
Фабричная улица, дом 4, корпус 1
|
СЗАО
|
Митино
|
Фабричная улица, дом 4, корпус 2
|
СЗАО
|
Митино
|
Центральная улица, дом 12
|
СЗАО
|
Митино
|
Центральная улица, дом 17
|
СЗАО
|
Митино
|
Парковая улица, дом 3
|
СЗАО
|
Митино
|
Парковая улица, дом 7
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамский проезд, дом 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамский проезд, дом 3, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамский проезд, дом 4, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамский проезд, дом 4, корпус 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамский проезд, дом 5, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамский проезд, дом 6, корпус 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамское шоссе, дом 92
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамское шоссе, дом 94
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамское шоссе, дом 96/2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамское шоссе, дом 98
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамское шоссе, дом 100
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамское шоссе, дом 100, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамское шоссе, дом 108
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Волоколамское шоссе, дом 110
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 4
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 6, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 6, корпус 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 7, строение 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 9
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 11, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 11, корпус 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 11, корпус 3
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 13, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 13, корпус 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
улица Габричевского, дом 1, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
улица Габричевского, дом 1, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
улица Габричевского, дом 3, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
улица Габричевского, дом 3, корпус 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Полесский проезд, дом 4, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Полесский проезд, дом 4, корпус 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Полесский проезд, дом 6, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Полесский проезд, дом 6, корпус 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Полесский проезд, дом 8
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Полесский проезд, дом 10
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
Полесский проезд, дом 12
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
проезд Стратонавтов, дом 13, корпус 1
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
проезд Стратонавтов, дом 13, корпус 2
|
СЗАО
|
Покровское-Стрешнево
|
проезд Стратонавтов, дом 17
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 25, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 27, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 27, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 27, корпус 3
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 27, корпус 4
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 29, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 29, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 31
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 33, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 45, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 45, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 47, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 47, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 49, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 49, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Планерная улица, дом 16, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Планерная улица, дом 16, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Планерная улица, дом 16, корпус 3
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Планерная улица, дом 16, корпус 4
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 67, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 67, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 67, корпус 3
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 67, корпус 4
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 69
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 83, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 83, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 83, корпус 3
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 83, корпус 4
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 85, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 85, корпус 3
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 85, корпус 4
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 89, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 89, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 89, корпус 3
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Свободы, дом 89, корпус 4
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Туристская улица, дом 19, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Туристская улица, дом 19, корпус 3
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Туристская улица, дом 19, корпус 4
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Туристская улица, дом 25, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Туристская улица, дом 27, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Туристская улица, дом 29, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Туристская улица, дом 31, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Фомичёвой, дом 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Фомичёвой, дом 4
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Фомичёвой, дом 6
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Фомичёвой, дом 7, корпус 1
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Фомичёвой, дом 9
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Фомичёвой, дом 11
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 6
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 8
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 16, корпус 2
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 16, корпус 3
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 16, корпус 4
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 16, корпус 5
|
СЗАО
|
Северное Тушино
|
улица Героев Панфиловцев, дом 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 5
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 6
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 7
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 4
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 5
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 6
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 7
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 7
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Генерала Глаголева, дом 7, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Генерала Глаголева, дом 9, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Генерала Глаголева, дом 13, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 4, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 4, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 4, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 4, корпус 4
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 5, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 6, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 7
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 8
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 9, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 9, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 9, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 13, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 13, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 13, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 16
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 18, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 20
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Живописная улица, дом 22
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 20, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 20, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 20, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 21
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 22, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 22, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 24, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 24, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 24, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 28
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 29
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 32
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 36
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 38
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 40
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 62
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 64, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
проспект Маршала Жукова, дом 66
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Карамышевская набережная, дом 4
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Карамышевская набережная, дом 6
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Карамышевская набережная, дом 8
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Карамышевская набережная, дом 12
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Карамышевская набережная, дом 14
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Карамышевская набережная, дом 16
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Карамышевская набережная, дом 20
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Карамышевская набережная, дом 22, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
Карамышевская набережная, дом 24
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корпус 4
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 10, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 10, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 12
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 14, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 14, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 14, корпус 4
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 16, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 18, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 18, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 18, корпус 4
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 20
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
бульвар Генерала Карбышева, дом 24, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Мнёвники, дом 18
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 4
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 6
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 8
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 10, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 10, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 4
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 5
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 14, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 14, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 14, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 14, корпус 4
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 16, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 16, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 16, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 21, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 4, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 4, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 6, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 6, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 8, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 8, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 8, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 10, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 10, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 12, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 12, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 12, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 14, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 14, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 16, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 16, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 16, корпус 3
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
набережная Новикова-Прибоя, дом 18
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Саляма Адиля, дом 9, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Саляма Адиля, дом 9, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Маршала Тухачевского, дом 22, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Маршала Тухачевского, дом 24, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Маршала Тухачевского, дом 26, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Маршала Тухачевского, дом 28, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Маршала Тухачевского, дом 38, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Маршала Тухачевского, дом 40, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Маршала Тухачевского, дом 42, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Маршала Тухачевского, дом 44, корпус 2
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Маршала Тухачевского, дом 58
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Генерала Глаголева, дом 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 6
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 1
|
СЗАО
|
Хорошево-Мневники
|
улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 2
|
СЗАО
|
Щукино
|
Авиационная улица, дом 65, корпус 2
|
СЗАО
|
Щукино
|
Новощукинская улица, дом 2
|
СЗАО
|
Щукино
|
Новощукинская улица, дом 4
|
СЗАО
|
Щукино
|
Новощукинская улица, дом 6
|
СЗАО
|
Щукино
|
Авиационная улица, дом 61, корпус 2
|
СЗАО
|
Щукино
|
Авиационная улица, дом 63, корпус 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
проезд Донелайтиса, дом 22
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
проезд Донелайтиса, дом 24
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
проезд Донелайтиса, дом 26
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
проезд Донелайтиса, дом 28
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
проезд Донелайтиса, дом 30
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
проезд Донелайтиса, дом 32
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
проезд Донелайтиса, дом 34
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
проезд Донелайтиса, дом 36
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
проезд Донелайтиса, дом 38
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 11, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 23, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 25, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 27, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 31, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 31, строение 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 31, строение 3
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 33, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 35, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 37, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 37, строение 3
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 39, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 39, строение 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Нелидовская улица, дом 9, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Нелидовская улица, дом 9, корпус 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Нелидовская улица, дом 13, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Нелидовская улица, дом 13, корпус 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Нелидовская улица, дом 15, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Окружная улица, дом 23
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Окружная улица, дом 2А
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Окружная улица, дом 4
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Окружная улица, дом 6А
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Окружная улица, дом 10А
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Окружная улица, дом 20
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 3
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 4
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 5
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 6
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 8
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 9
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 10
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 11
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 12
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 13
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Парусный проезд, дом 15
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Светлогорский проезд, дом 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Свободы, дом 47/2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Свободы, дом 49, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Свободы, дом 53, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Свободы, дом 55
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Сходненская улица, дом 19/13
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Сходненская улица, дом 52, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Сходненская улица, дом 52, корпус 3
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Туристская улица, дом 3
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Туристская улица, дом 7
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Туристская улица, дом 11
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 10, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 12
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 14
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 15, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 15, корпус 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 16
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 17, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 19, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 19, корпус 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 23, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 23, корпус 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 25, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 25, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 27, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 27, корпус 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 29, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 33, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 33, корпус 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 33, корпус 4
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
улица Фабрициуса, дом 56, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 3
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 5
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 7
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 11
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 13
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 15
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 19, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 19, корпус 2
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Химкинский бульвар, дом 23
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Цветочный проезд, дом 9, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Цветочный проезд, дом 11, строение 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Цветочный проезд, дом 13
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Цветочный проезд, дом 15
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Штурвальная улица, дом 7, корпус 1
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
Штурвальная улица, дом 14
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 27
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 29
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 16, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 16, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 16, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 16, корпус 4
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 3
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 22, корпус 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 22, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 24, корпус 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 24, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 24, корпус 3
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 24, корпус 4
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 24, корпус 5
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 26
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 28
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Большая Косинская улица, дом 28А
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Большая Косинская улица, дом 32
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оранжерейная улица, дом 16
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оранжерейная улица, дом 18
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
2-я Прядильная улица, дом 9
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Чёрное Озеро, дом 7, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Чёрное Озеро, дом 7, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Чёрное Озеро, дом 7, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 35, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 35, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 37
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 39
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 41
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 43, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 43, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 47, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 47, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 49
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 51
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 53
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 55
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 63
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 19
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 8
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 10
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 14
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 16, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 20
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 21, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 21, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 21, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 22, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 23, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 23, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 23, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 25, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 25, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 26
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 28
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 30
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 31
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 32
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 34
|
ВАО
|
Гольяново
|
улица Бирюсинка, дом 11/38
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 40
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 42
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 46
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 48
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 52
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 64
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 66
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 68
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 70
|
ВАО
|
Гольяново
|
Амурская улица, дом 74
|
ВАО
|
Перово
|
улица Аносова, дом 5
|
ВАО
|
Перово
|
улица Аносова, дом 7
|
ВАО
|
Перово
|
улица Аносова, дом 9
|
ВАО
|
Перово
|
улица Аносова, дом 11
|
ВАО
|
Перово
|
улица Аносова, дом 13
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 14, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 17, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 17, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 17, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 17, корпус 4
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 25, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 25, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 25, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 25, корпус 4
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 30, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 32
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 33, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 33, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 33, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 33, корпус 4
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 34
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 36
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 38, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 41, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 41, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 41, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 41, корпус 4
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 44, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 44, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 51, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 51, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Байкальская улица, дом 51, корпус 4
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Гаражная улица, дом 3А
|
ВАО
|
Гольяново
|
улица Бирюсинка, дом 13, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
улица Бирюсинка, дом 13, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
улица Бирюсинка, дом 15, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
улица Бирюсинка, дом 15, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 4/37, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 4/37, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 4/37, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 4/37, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 6, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 6, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 6, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 6, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 6, корпус 6
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 10, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 10, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 10, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 10, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 10, корпус 6
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 10, корпус 7
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 10, корпус 8
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 10, корпус 9
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 11
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 14, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 14, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 14, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 14, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 14, корпус 6
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 14, корпус 7
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 14, корпус 8
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 14, корпус 10
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 15
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 17, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 17, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 17, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 8
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 9
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 10
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 11
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 12
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 13
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 18, корпус 14
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 19
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 22, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 22, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 22, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 22, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 24, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 24, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Бойцовая улица, дом 24, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
Братская улица, дом 1/45
|
ВАО
|
Перово
|
Братская улица, дом 3
|
ВАО
|
Перово
|
Братская улица, дом 4
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Перово
|
Братская улица, дом 5
|
ВАО
|
Перово
|
Братская улица, дом 6
|
ВАО
|
Перово
|
Братская улица, дом 7
|
ВАО
|
Перово
|
Братская улица, дом 8/16
|
ВАО
|
Перово
|
Братская улица, дом 9
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Братская улица, дом 15, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Братская улица, дом 15, корпус 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Братская улица, дом 19, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Братская улица, дом 19, корпус 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Братская улица, дом 23, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Братская улица, дом 23, корпус 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Братская улица, дом 27, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Братская улица, дом 27, корпус 3
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 20, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 20, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 22, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 22, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 22, корпус 3
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 24, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 24, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 24, корпус 3
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 28, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 28, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 37, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 39, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 39, корпус 3
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 41/17
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 47А
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
проспект Будённого, дом 49
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 1, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 1, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 3, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 3, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 7, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 13
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 15/1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 17/2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 21
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 23
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 23А
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Буракова улица, дом 25А
|
ВАО
|
Перово
|
1-я Владимирская улица, дом 25, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
1-я Владимирская улица, дом 25, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
1-я Владимирская улица, дом 25, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
1-я Владимирская улица, дом 39/12
|
ВАО
|
Перово
|
1-я Владимирская улица, дом 41
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Перово
|
1-я Владимирская улица, дом 43
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 9
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 9Б
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 9Д
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 9А
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 9Г
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 11Д
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 13
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 13Б
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 15, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 15, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 15, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 15, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 17
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 22
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 25
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 26, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 27
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 28, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 28, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 28, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 30, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 30, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 31
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 32, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 32, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 32, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 33
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 34
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 35
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 36
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 37, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 39
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 41, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 41, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 23/43
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 50, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 50, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
2-я Владимирская улица, дом 50, корпус 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
2-я Владимирская улица, дом 56
|
ВАО
|
Новогиреево
|
2-я Владимирская улица, дом 57
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 10
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 10А
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 12, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 12, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 16
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 17
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 18
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 19
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 25, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 25, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 25, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 25, корпус 5
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 26, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 26, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 28
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 30
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Гаражная улица, дом 3
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
Гаражная улица, дом 5
|
ВАО
|
Богородское
|
Глебовская улица, дом 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Глебовская улица, дом 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Глебовская улица, дом 8А, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Глебовская улица, дом 8А, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Глебовская улица, дом 10
|
ВАО
|
Богородское
|
Глебовская улица, дом 10А
|
ВАО
|
Богородское
|
Глебовская улица, дом 12
|
ВАО
|
Богородское
|
Глебовская улица, дом 16
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 32
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 34, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 34, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 34, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 35
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 39, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 39, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 39, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 39, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 39, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 39, корпус 6
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 43, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 43, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 43, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 43, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 43, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 43, корпус 6
|
ВАО
|
Богородское
|
4-я Гражданская улица, дом 43, корпус 7
|
ВАО
|
Богородское
|
Детская улица, дом 14
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 25, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 25, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 25, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 27, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 27, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 27, корпус 3
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 29, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 29, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 29, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 32/31
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 35, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 35, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 35, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 37
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 39, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 39, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 39, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 39, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 53, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 55
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Зелёный проспект, дом 83, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Зелёный проспект, дом 83, корпус 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Зелёный проспект, дом 85
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Зелёный проспект, дом 87, корпус 1
|
ВАО
|
Ивановское
|
Зелёный проспект, дом 89, корпус 1
|
ВАО
|
Ивановское
|
Зелёный проспект, дом 89, корпус 2
|
ВАО
|
Ивановское
|
Зелёный проспект, дом 93
|
ВАО
|
Ивановское
|
Зелёный проспект, дом 95
|
ВАО
|
Ивановское
|
Зелёный проспект, дом 97
|
ВАО
|
Ивановское
|
Зелёный проспект, дом 101
|
ВАО
|
Ивановское
|
Зелёный проспект, дом 103
|
ВАО
|
Ивановское
|
Зелёный проспект, дом 105
|
ВАО
|
Богородское
|
Игральная улица, дом 1, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Игральная улица, дом 1, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Игральная улица, дом 1, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Игральная улица, дом 1, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Игральная улица, дом 4
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 63/12, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 63/12, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 63/12, корпус 3
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 67, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 71/25, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 71/25, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 71/25, корпус 3
|
ВАО
|
Измайлово
|
Измайловский проезд, дом 20, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
Измайловский проезд, дом 20, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
Измайловский проезд, дом 20, корпус 3
|
ВАО
|
Измайлово
|
Измайловский проезд, дом 22, корпус 3
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 5
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 5А
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Камова, дом 7
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Большая Косинская улица, дом 20, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Красносолнечная улица, дом 40, корпус 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Красносолнечная улица, дом 40, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Красносолнечная улица, дом 40, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Кузнецовская улица, дом 7
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 19, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 23, корпус 1
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 23, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 23, корпус 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 23, корпус 4
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 23, корпус 5
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 25, корпус 1
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 25, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 33
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 35, корпус 1
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 35, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 37/60
|
ВАО
|
Новогиреево
|
2-я Владимирская улица, дом 59/39
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 41
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, дом 43, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Лазо, дом 4, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Лазо, дом 4, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Лазо, дом 6
|
ВАО
|
Перово
|
улица Лазо, дом 8, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Лазо, дом 8, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Лазо, дом 8, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Мартеновская улица, дом 12
|
ВАО
|
Перово
|
Мартеновская улица, дом 14/57
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Мартеновская улица, дом 30
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Мартеновская улица, дом 32/15
|
ВАО
|
Перово
|
Мастеровая улица, дом 3
|
ВАО
|
Перово
|
Мастеровая улица, дом 4
|
ВАО
|
Перово
|
Мастеровая улица, дом 5
|
ВАО
|
Перово
|
Мастеровая улица, дом 7
|
ВАО
|
Перово
|
Мастеровая улица, дом 9
|
ВАО
|
Перово
|
Мастеровая улица, дом 9А
|
ВАО
|
Перово
|
Мастеровая улица, дом 11
|
ВАО
|
Перово
|
Мастеровая улица, дом 13
|
ВАО
|
Перово
|
Мастеровая улица, дом 15
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 10/23
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 12, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 12, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 12, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 13, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 13, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 14
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 17
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 17А
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 18
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 19
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 20, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 20, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 20, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 22/22
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 24/15
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 26, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 26, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 26, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 28
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 30
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 32, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 32, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Металлургов, дом 32, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Миллионная улица, дом 8, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Миллионная улица, дом 8, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Миллионная улица, дом 10
|
ВАО
|
Богородское
|
Миллионная улица, дом 12
|
ВАО
|
Богородское
|
1-я Мясниковская улица, дом 14
|
ВАО
|
Богородское
|
1-я Мясниковская улица, дом 14А
|
ВАО
|
Ивановское
|
Напольный проезд, дом 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Наримановская улица, дом 15
|
ВАО
|
Богородское
|
Наримановская улица, дом 17
|
ВАО
|
Богородское
|
Наримановская улица, дом 19
|
ВАО
|
Богородское
|
Наримановская улица, дом 21
|
ВАО
|
Богородское
|
Наримановская улица, дом 23
|
ВАО
|
Богородское
|
Наримановская улица, дом 26, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Наримановская улица, дом 26, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 1, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 1, корпус 3
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 5
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 8, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 8, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 11
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 14, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 14, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 15, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 15, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 15, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 16, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 16, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 16, корпус 3
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 17, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 18
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 19, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 19, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 19, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 20
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 21, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 21, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
Никитинская улица, дом 21, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 22
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 24
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 25, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 25, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 26, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 26, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 27, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 27, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 29
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 31
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 33
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 35, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 35, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Никитинская улица, дом 37
|
ВАО
|
Перово
|
Новогиреевская улица, дом 21
|
ВАО
|
Перово
|
Новогиреевская улица, дом 23
|
ВАО
|
Перово
|
Новогиреевская улица, дом 24, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Новогиреевская улица, дом 24, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
Новогиреевская улица, дом 25
|
ВАО
|
Перово
|
Новогиреевская улица, дом 29, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Новогиреевская улица, дом 46
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Новогиреевская улица, дом 48
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Новогиреевская улица, дом 49/28
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Новогиреевская улица, дом 51, корпус 1
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Новогиреевская улица, дом 52
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Новогиреевская улица, дом 53
|
ВАО
|
Гольяново
|
Новосибирская улица, дом 1, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Новосибирская улица, дом 1, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Новосибирская улица, дом 9, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Новосибирская улица, дом 9, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оранжерейная улица, дом 6
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оранжерейная улица, дом 8
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оранжерейная улица, дом 10
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оранжерейная улица, дом 12
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оранжерейная улица, дом 14
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оранжерейная улица, дом 21
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 4
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 6, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 6, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 6, корпус 3
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 8, корпус 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 8, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 8, корпус 3
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 12, корпус 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 12, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 13, корпус 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 14
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 16
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 17
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 20, корпус 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 22
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 24, корпус 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 24, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 26, корпус 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 26, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 11
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 7
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 8
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 9
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 10
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 1, корпус 12
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 6
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 7
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 9
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 10
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 11
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 12
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 3, корпус 13
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 6
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 7
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 8
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 9
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 10
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 11
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 12
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 5, корпус 13
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 6, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 6, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 6, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 6, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 6, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 6, корпус 6
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 6, корпус 7
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 6, корпус 8
|
ВАО
|
Богородское
|
Открытое шоссе, дом 6, корпус 9
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 17, корпус 2
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 17, корпус 3
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 17, корпус 6
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 17, корпус 7
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 17, корпус 8
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 17, корпус 9
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 17, корпус 10
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 17, корпус 11
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 17, корпус 12
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 19, корпус 1
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 19, корпус 2
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 19, корпус 3
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 19, корпус 4
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 19, корпус 5
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 1
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 2
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 5
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 6
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 7
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 8
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 9
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 10
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 11
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 21, корпус 12
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 23, корпус 2
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 23, корпус 3
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 5
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 6
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 7
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 8
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 9
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 10
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 11
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 12
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 13
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 14
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 25, корпус 15
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 27, корпус 1
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 27, корпус 2
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 27, корпус 3
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 28, корпус 7
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 28, корпус 8
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 28, корпус 9
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 28, корпус 10
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 28, корпус 11
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 29, корпус 9
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 29, корпус 10
|
ВАО
|
Метрогородок
|
Открытое шоссе, дом 29, корпус 11
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 37
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 39, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 39, корпус 3
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 39, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 40
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 42, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 42, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 42, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 44, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 44, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 46, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 46, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 46, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 48, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 50, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 50, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 50, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 52, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 52, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 54, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
3-я Парковая улица, дом 54, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 43
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 45, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 45, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 47, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 47, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 47, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 54, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 54, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 55, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 55, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 55, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 56, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 56, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 56, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 56, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 56, корпус 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 56, корпус 6
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 57, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 57, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
7-я Парковая улица, дом 31, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
7-я Парковая улица, дом 31, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
7-я Парковая улица, дом 31, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
7-я Парковая улица, дом 31, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
7-я Парковая улица, дом 31, корпус 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
7-я Парковая улица, дом 33, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
7-я Парковая улица, дом 33, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 57, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 57, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 57, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 57, корпус 3А
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 57, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 57, корпус 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 61, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 61, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 61, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 61, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 61, корпус 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 61, корпус 6
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 66, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 66, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 70, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
9-я Парковая улица, дом 70, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 34
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 38
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 52, корпус 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 53
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 54, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 54, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 54, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 57, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 57, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 57, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
11-я Парковая улица, дом 57, корпус 4
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 14
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 16, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 16, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 16, корпус 3
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 16, корпус 4
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 16, корпус 5
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 16, корпус 6
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 17
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 19
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 20, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 20, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 20, корпус 3
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 20, корпус 4
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 21
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 35, корпус 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 37, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 37, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
13-я Парковая улица, дом 37, корпус 3
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 29, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 29, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 29, корпус 3
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 29, корпус 4
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 29, корпус 5
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 33, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 33, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 33, корпус 3
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 33, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 40, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 41, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 41А
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 6
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 7
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 8
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 9
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 10
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 46, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 46, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 46, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 46, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 46, корпус 6
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 46, корпус 7
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 46, корпус 8
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 46, корпус 9
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 46, корпус 10
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 48
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 52, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 52, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
15-я Парковая улица, дом 56
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
16-я Парковая улица, дом 16, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 70, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Верхняя Первомайская улица, дом 63, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Верхняя Первомайская улица, дом 63, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Верхняя Первомайская улица, дом 65, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Верхняя Первомайская улица, дом 65, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Верхняя Первомайская улица, дом 69, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Верхняя Первомайская улица, дом 69, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Верхняя Первомайская улица, дом 71, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Верхняя Первомайская улица, дом 71, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 5
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 7, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 7, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 9
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 12
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 14
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 15
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 22, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 24Б
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 26, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 26, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 26, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 28
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 30/2
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 36, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 36, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 38, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 38, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 38, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 38, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 40, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 40, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 40, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 40, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 42, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 42, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 42, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 44, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Перовская улица, дом 44, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, дом 46, корпус 1
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, дом 46, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, дом 46, корпус 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, дом 46, корпус 4
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, дом 46, корпус 5
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, дом 48
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, дом 51
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, дом 53
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, дом 59
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 14, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 14, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 14, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 16, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 18, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 18, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 18, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 19/18
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 21
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 22, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 22, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 22, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 23, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 23, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 24, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 24, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 24, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 26, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 26, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 27, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 27, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 28, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 28, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 28, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плеханова, дом 28, корпус 4
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 5, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 5, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 8
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 9, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 9, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 9, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 10, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 10, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 12, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 12, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 15, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 16
|
ВАО
|
Перово
|
улица Плющева, дом 17, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Погонный проезд, дом 23, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Погонный проезд, дом 23, корпус 3
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 1, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 1, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 1, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 1, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 2, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 2, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 2, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 2, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 2Б
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 2А
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 3, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 3, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 3, корпус 5
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 28, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 28, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 28, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 30, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 30, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 32, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 32, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Ивантеевская улица, дом 32, корпус 3
|
ВАО
|
Богородское
|
Просторная улица, дом 13
|
ВАО
|
Богородское
|
Просторная улица, дом 15, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
Просторная улица, дом 15, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
2-я Прядильная улица, дом 3, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
2-я Прядильная улица, дом 3, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
2-я Прядильная улица, дом 7А
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 4, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 4, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 4, корпус 3
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 5
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 7
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 10
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 11
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 13, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 13, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 13, корпус 3
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 14, корпус 1
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 14, корпус 2
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 14, корпус 3
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 15
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 16
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 17
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 18
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 18А
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Измайлово
|
3-я Прядильная улица, дом 20
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 1, корпус 1
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 2/3
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 3
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 4
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 7, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 8, корпус 4
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 9
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 10
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 11
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 12
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 14
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 18
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 19/16
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 20/18, строение 1
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 23
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 25
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 27/20
|
ВАО
|
Богородское
|
бульвар Маршала Рокоссовского, дом 37
|
ВАО
|
Сокольники
|
2-я Рыбинская улица, дом 12
|
ВАО
|
Сокольники
|
3-я Рыбинская улица, дом 12
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Сапёрный проезд, дом 2/23
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Сапёрный проезд, дом 4
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Сапёрный проезд, дом 8, корпус 1
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Сапёрный проезд, дом 8, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Сапёрный проезд, дом 8, корпус 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Сапёрный проезд, дом 10
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Сапёрный проезд, дом 12, корпус 1
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Сапёрный проезд, дом 12, корпус 2
|
ВАО
|
Ивановское
|
Сапёрный проезд, дом 14, корпус 1
|
ВАО
|
Ивановское
|
Сапёрный проезд, дом 14, корпус 2
|
ВАО
|
Ивановское
|
Сапёрный проезд, дом 14, корпус 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Свободный проспект, дом 10, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Свободный проспект, дом 25, корпус 1
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Свободный проспект, дом 25, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Свободный проспект, дом 27
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 7
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 11, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 11, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 11, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 23
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 25
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 27, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 27, корпус 3
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 29, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 34, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 34, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 38
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 40, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 40, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 42/22, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 42/22, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 42/22, корпус 3
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 46/35, корпус 1
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 46/35, корпус 2
|
ВАО
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 46/35, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 65, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 65, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 65, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 65, корпус 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 69, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 69, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 69, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 69, корпус 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, дом 73, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
3-я улица Соколиной Горы, дом 12
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
3-я улица Соколиной Горы, дом 12А
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
3-я улица Соколиной Горы, дом 14
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
3-я улица Соколиной Горы, дом 17
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
3-я улица Соколиной Горы, дом 19
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
3-я улица Соколиной Горы, дом 19Б
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
3-я улица Соколиной Горы, дом 19А
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 4
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 19
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 20, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 20, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 3
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 4
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 5
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 23, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 23, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 23, корпус 3
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
8-я улица Соколиной Горы, дом 4
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
8-я улица Соколиной Горы, дом 6
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Бориса Жигулёнкова, дом 25, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Бориса Жигулёнкова, дом 25, корпус 3
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Бориса Жигулёнкова, дом 25, корпус 4
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Бориса Жигулёнкова, дом 25, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
8-я улица Соколиной Горы, дом 18, корпус 1
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
8-я улица Соколиной Горы, дом 18, корпус 2
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
8-я улица Соколиной Горы, дом 20
|
ВАО
|
Сокольники
|
улица Сокольнический Вал, дом 2
|
ВАО
|
Сокольники
|
улица Сокольнический Вал, дом 4
|
ВАО
|
Сокольники
|
улица Сокольнический Вал, дом 6, корпус 1
|
ВАО
|
Сокольники
|
улица Сокольнический Вал, дом 6, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Токарная улица, дом 12
|
ВАО
|
Гольяново
|
Уральская улица, дом 6, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Уральская улица, дом 6, корпус 3
|
ВАО
|
Гольяново
|
Уральская улица, дом 6, корпус 4
|
ВАО
|
Гольяново
|
Уральская улица, дом 6, корпус 5
|
ВАО
|
Гольяново
|
Уральская улица, дом 6, корпус 6
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Уткина, дом 37
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Уткина, дом 38
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Уткина, дом 39
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Уткина, дом 39А
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Уткина, дом 41Б
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Уткина, дом 41А
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
3-я улица Соколиной Горы, дом 21
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Уткина, дом 44
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Уткина, дом 44А
|
ВАО
|
Соколиная гора
|
улица Уткина, дом 45
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Утренняя улица, дом 2/51
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Утренняя улица, дом 3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Утренняя улица, дом 4
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Утренняя улица, дом 6
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Утренняя улица, дом 7
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Утренняя улица, дом 8
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Утренняя улица, дом 16, корпус 1
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Утренняя улица, дом 20
|
ВАО
|
Перово
|
Федеративный проспект, дом 4
|
ВАО
|
Перово
|
Федеративный проспект, дом 6, корпус 1
|
ВАО
|
Перово
|
Федеративный проспект, дом 6, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Федеративный проспект, дом 6, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Новогиреевская улица, дом 29, корпус 3
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 49
|
ВАО
|
Перово
|
Зелёный проспект, дом 47
|
ВАО
|
Перово
|
Федеративный проспект, дом 8, корпус 2
|
ВАО
|
Перово
|
Федеративный проспект, дом 10, корпус 2
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Свободный проспект, дом 12/23
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Федеративный проспект, дом 33
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Федеративный проспект, дом 35
|
ВАО
|
Ивановское
|
Федеративный проспект, дом 37
|
ВАО
|
Ивановское
|
Федеративный проспект, дом 39
|
ВАО
|
Ивановское
|
Федеративный проспект, дом 41
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Ивановское
|
Федеративный проспект, дом 43
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Федеративный проспект, дом 44
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Федеративный проспект, дом 46, корпус 1
|
ВАО
|
Ивановское
|
Федеративный проспект, дом 48, корпус 1
|
ВАО
|
Ивановское
|
Федеративный проспект, дом 48, корпус 2
|
ВАО
|
Ивановское
|
Федеративный проспект, дом 50
|
ВАО
|
Ивановское
|
Федеративный проспект, дом 52
|
ВАО
|
Ивановское
|
Федеративный проспект, дом 54
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
улица Константина Федина, дом 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
улица Константина Федина, дом 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
улица Константина Федина, дом 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
улица Константина Федина, дом 6
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
улица Константина Федина, дом 7
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
улица Константина Федина, дом 8
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
улица Константина Федина, дом 9
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
улица Константина Федина, дом 10
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
улица Константина Федина, дом 12
|
ВАО
|
Метрогородок
|
улица Николая Химушина, дом 5, корпус 1
|
ВАО
|
Метрогородок
|
улица Николая Химушина, дом 5, корпус 2
|
ВАО
|
Метрогородок
|
улица Николая Химушина, дом 7, корпус 1
|
ВАО
|
Метрогородок
|
улица Николая Химушина, дом 7, корпус 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Чёрное Озеро, дом 1
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Чёрное Озеро, дом 2
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Чёрное Озеро, дом 10
|
ВАО
|
Гольяново
|
Чусовская улица, дом 4, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Чусовская улица, дом 4, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Чусовская улица, дом 10, корпус 1
|
ВАО
|
Гольяново
|
Чусовская улица, дом 10, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Чусовская улица, дом 11, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Чусовская улица, дом 11, корпус 5
|
ВАО
|
Гольяново
|
Чусовская улица, дом 11, корпус 6
|
ВАО
|
Гольяново
|
Чусовская улица, дом 11, корпус 7
|
ВАО
|
Гольяново
|
Чусовская улица, дом 11, корпус 8
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 3, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 3, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 3, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 7, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 7, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 11, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 11, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 15, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковский проезд, дом 15, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 14
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 18
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 20
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 24
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 28/56
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 31
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 36/59
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 44, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 44, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 46
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 50
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 52, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 54
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 56/72
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 57, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 57, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 60
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 62/59
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 85, корпус 2
|
ВАО
|
Гольяново
|
Щёлковское шоссе, дом 85, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 88, корпус 2
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 88, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 1
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 3
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 4
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 5
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 6
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 7
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Сапёрный проезд, дом 6, корпус 2
|
ВАО
|
Богородское
|
Наримановская улица, дом 32
|
ВАО
|
Косино-Ухтомский
|
улица Чёрное Озеро, дом 8
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Петра Алексеева, дом 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
1-й переулок Петра Алексеева, дом 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
1-й переулок Петра Алексеева, дом 5
|
ЗАО
|
Можайский
|
2-й переулок Петра Алексеева, дом 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
улица Алябьева, дом 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 5
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 7, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 7, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 9, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 9, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 10
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 12, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 13
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 13, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 13, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 14, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 14, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 18, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 18, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 30
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 6, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 6, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 6, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 8
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 10, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 12
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 12
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 16, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 16, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 26
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 28
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 30
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Багрицкого, дом 32
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Береговой проезд, дом 7, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Береговой проезд, дом 9, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Бобруйская улица, дом 4, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Бобруйская улица, дом 4, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Бобруйская улица, дом 6, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Бобруйская улица, дом 10, корпус 3
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Бобруйская улица, дом 16
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Бобруйская улица, дом 18, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Бобруйская улица, дом 18, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Бобруйская улица, дом 20
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 5, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 7, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 7, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 7, корпус 3
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 9
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 10, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 10, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 10, корпус 3
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 12, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 12, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 14, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 14, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 14, корпус 3
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 14, корпус 4
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 1
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 3
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 4
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 5
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 6
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 7
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 8
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 9
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 10
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 11
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 12
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 14
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 16
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 18
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 20
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Ватутина, дом 3, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Ватутина, дом 3, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Ватутина, дом 5, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Ватутина, дом 5, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Ватутина, дом 7, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Ватутина, дом 13, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Ватутина, дом 13, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 8
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 10
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 12, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 14, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 16, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 26, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 32, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 32, корпус 3
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 34, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Веерная улица, дом 36, корпус 2
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 20
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 22
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 24
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 26
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 45
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 47
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 49
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 77
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 79
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 81
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 83
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 85
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 9, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 13
|
ЗАО
|
Можайский
|
Витебская улица, дом 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
Витебская улица, дом 6
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 1, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 1, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 1, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 3, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 3, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 3, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 9, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 15
|
ЗАО
|
Можайский
|
Гвардейская улица, дом 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
Гвардейская улица, дом 6
|
ЗАО
|
Можайский
|
Гвардейская улица, дом 8
|
ЗАО
|
Можайский
|
Гвардейская улица, дом 10
|
ЗАО
|
Можайский
|
Гвардейская улица, дом 12
|
ЗАО
|
Можайский
|
Гжатская улица, дом 14
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Говорова, дом 14, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Говорова, дом 14, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Говорова, дом 14, корпус 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Говорова, дом 14, корпус 5
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Говорова, дом 16, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Говорова, дом 16, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Говорова, дом 16, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Говорова, дом 16, корпус 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Говорова, дом 16, корпус 5
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Горбунова, дом 9, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Горбунова, дом 9, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Горбунова, дом 9, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Горбунова, дом 11, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Горбунова, дом 11, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Горбунова, дом 11, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 7
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 13
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 17
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 21, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 21, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 21, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 21, корпус 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 23, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 23, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 23, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 23, корпус 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Гришина, дом 25
|
ЗАО
|
Можайский
|
Гродненская улица, дом 6
|
ЗАО
|
Можайский
|
Гродненская улица, дом 7
|
ЗАО
|
Можайский
|
Гродненская улица, дом 9
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 29
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 31
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 33
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 35, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 35, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 37
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 39, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 39, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 45, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 45, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Олеко Дундича, дом 47
|
ЗАО
|
Можайский
|
Запорожская улица, дом 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
Запорожская улица, дом 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
Запорожская улица, дом 8
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Заречная улица, дом 5, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Заречная улица, дом 5, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Инициативная улица, дом 14, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Инициативная улица, дом 14, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Инициативная улица, дом 16, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Инициативная улица, дом 16, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Инициативная улица, дом 16, корпус 4
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Инициативная улица, дом 16, корпус 5
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 23, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 23, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 23, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 23, корпус 4
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 27, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 27, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 27, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 27, корпус 5
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 31, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 31, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 31, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 32, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 32, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 36, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 36, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 36, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 40, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кастанаевская улица, дом 40, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Клочкова, дом 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Клочкова, дом 4
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Клочкова, дом 6
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Клочкова, дом 8
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Наташи Ковшовой, дом 3
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Наташи Ковшовой, дом 7/1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Елены Колесовой, дом 3
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 3
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 5
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 7
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 11
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 13
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 17
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 21
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 23
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 25
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 29
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 31
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 35
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 39
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Коштоянца, дом 41
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Красных Зорь, дом 23
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Красных Зорь, дом 25
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Красных Зорь, дом 27
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Красных Зорь, дом 29
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Красных Зорь, дом 33
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Красных Зорь, дом 35
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 34, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 34, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 36
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 38, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 38, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 40, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 40, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 42, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 42, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 44, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 44, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 44, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Кременчугская улица, дом 44, корпус 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 3, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 3, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 5, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 6
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 8
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 10
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 12, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 12, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 12, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 12, корпус 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 13
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 14
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 15, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 16, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 16, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 16, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 17
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 18, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 18, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 18, корпус 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 18, корпус 5
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 22, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Кубинка, дом 22, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 4, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 4, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 4, корпус 4
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 6, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 8, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 8, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 8, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 8, корпус 4
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 12, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 12, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Герасима Курина, дом 12, корпус 3
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 28
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 32
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 34
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 36
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 60
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 62
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 64
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 68
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 70
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 80
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 82
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 86
|
ЗАО
|
Можайский
|
Вяземская улица, дом 11, корпус 1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Матвеевская улица, дом 20, корпус 1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Матвеевская улица, дом 24
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Матвеевская улица, дом 26
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Матвеевская улица, дом 30
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Матвеевская улица, дом 32, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Минская улица, дом 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Минская улица, дом 7
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 19
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 20, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 21, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 23
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 27
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 30
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 38, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 38, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 38, корпус 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 45, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 45, корпус 4
|
ЗАО
|
Можайский
|
Можайское шоссе, дом 48
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Молодогвардейская улица, дом 49
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Молодогвардейская улица, дом 51
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Молодогвардейская улица, дом 53
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Молодогвардейская улица, дом 55
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Наро-Фоминская улица, дом 3
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Наро-Фоминская улица, дом 5
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Наро-Фоминская улица, дом 7
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Наро-Фоминская улица, дом 9
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Наро-Фоминская улица, дом 10
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Наро-Фоминская улица, дом 11
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Наро-Фоминская улица, дом 13
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 8
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 10
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 12
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 14, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 14, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 16, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 16, корпус 3
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 18
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 20
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 22
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Маршала Неделина, дом 24
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Новозаводская улица, дом 8/8, корпус 5
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Новозаводская улица, дом 8/8, корпус 6
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Новозаводская улица, дом 13
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Новозаводская улица, дом 15, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Новозаводская улица, дом 15, корпус 2
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Новозаводская улица, дом 17, корпус 1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 2/12
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 4/9
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 6
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 10
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 12
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 14
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 20
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 22
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 24
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 28
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 30, корпус 1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 30, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 32, корпус 1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 32, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 32, корпус 3
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 34, корпус 1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 34, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Озёрная улица, дом 34, корпус 3
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Оршанская улица, дом 4
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Оршанская улица, дом 6
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Оршанская улица, дом 8, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Оршанская улица, дом 8, корпус 4
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 9
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 11
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 14
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 16
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 22
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 23/8
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 27
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 29
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 33
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 34
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 36
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 43
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Большая Очаковская улица, дом 45, корпус 1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
1-й Очаковский переулок, дом 4
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
1-й Очаковский переулок, дом 10
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
4-й Очаковский переулок, дом 3
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Очаковское шоссе, дом 2, корпус 1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Очаковское шоссе, дом 2, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Очаковское шоссе, дом 4, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Партизанская улица, дом 31
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Партизанская улица, дом 33, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Партизанская улица, дом 33, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Партизанская улица, дом 35, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Партизанская улица, дом 35, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Пивченкова, дом 1, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Пивченкова, дом 1, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Пивченкова, дом 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Пивченкова, дом 4
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Пивченкова, дом 6
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Пивченкова, дом 8
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Пивченкова, дом 12
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Пивченкова, дом 14
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Марии Поливановой, дом 2/19
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Марии Поливановой, дом 4
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Марии Поливановой, дом 9А
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Марии Поливановой, дом 11
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Марии Поливановой, дом 11А
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Марии Поливановой, дом 13
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Попутная улица, дом 1
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Попутная улица, дом 2
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Попутная улица, дом 3, корпус 1
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Попутная улица, дом 4
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Пржевальского, дом 9
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Пржевальского, дом 10
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Пржевальского, дом 10А
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Пржевальского, дом 12
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
улица Пржевальского, дом 14/16
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
проектируемый проезд № 1980, дом 3
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
проектируемый проезд № 1980, дом 5
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
проектируемый проезд № 1980, дом 7, корпус 1
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
проектируемый проезд № 1980, дом 7, корпус 2
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
проектируемый проезд № 1980, дом 7, корпус 3
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
проектируемый проезд № 1980, дом 7, корпус 4
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Родниковая улица, дом 4
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Родниковая улица, дом 4, корпус 1
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Родниковая улица, дом 4, корпус 2
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Родниковая улица, дом 4, корпус 3
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Родниковая улица, дом 6
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Родниковая улица, дом 8
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Родниковая улица, дом 10
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Родниковая улица, дом 12
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Алексея Свиридова, дом 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Алексея Свиридова, дом 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Алексея Свиридова, дом 5
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Алексея Свиридова, дом 15, корпус 2
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Сеславинская улица, дом 38
|
ЗАО
|
Можайский
|
Сколковское шоссе, дом 7
|
ЗАО
|
Можайский
|
Сколковское шоссе, дом 24
|
ЗАО
|
Можайский
|
Сколковское шоссе, дом 26, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 34
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 28, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 28, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 28, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 26
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 24
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Инициативная улица, дом 18
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 18, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 18, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 18, корпус 3
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 16
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 3
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Леси Украинки, дом 6, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Толбухина, дом 2, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Толбухина, дом 2, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Толбухина, дом 4, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Толбухина, дом 4, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Толбухина, дом 9, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Толбухина, дом 11, корпус 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
улица Толбухина, дом 14
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 33
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 35
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 37
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 39
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 41
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 43
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 45
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 47
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 49
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 51
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 53
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 55
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 57
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 59
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 61
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Удальцова, дом 63
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Леси Украинки, дом 12
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Большая Филёвская улица, дом 8, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Большая Филёвская улица, дом 8, корпус 2
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Большая Филёвская улица, дом 10
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Большая Филёвская улица, дом 12
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Большая Филёвская улица, дом 14, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Ивана Франко, дом 34
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Ярцевская улица, дом 5
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Ярцевская улица, дом 7
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Ярцевская улица, дом 9
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Ярцевская улица, дом 11, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Ярцевская улица, дом 11, корпус 3
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Ярцевская улица, дом 13
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Ярцевская улица, дом 15
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Ярцевская улица, дом 23
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Ярцевская улица, дом 25
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Полоцкая улица, дом 5, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
Аминьевское шоссе, дом 22
|
ЗАО
|
Очаково-Матвеевское
|
Матвеевская улица, дом 28
|
ЗАО
|
Солнцево
|
Боровский проезд, дом 22
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 78
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, дом 75
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 24
|
ЗАО
|
Проспект Вернадского
|
улица Лобачевского, дом 26
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 11, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Боженко, дом 11, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 20
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 11
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Пивченкова, дом 10
|
ЗАО
|
Можайский
|
1-й переулок Петра Алексеева, дом 4
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 4, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 4, корпус 2
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 8, корпус 1
|
ЗАО
|
Фили-Давыдково
|
улица Артамонова, дом 8, корпус 2
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
улица Барклая, дом 7/1, корпус 2
|
ЗАО
|
Можайский
|
Верейская улица, дом 19
|
ЗАО
|
Можайский
|
Верейская улица, дом 23
|
ЗАО
|
Внуково
|
1-я Рейсовая улица, дом 1/21
|
ЗАО
|
Внуково
|
Большая Внуковская улица, дом 23
|
ЗАО
|
Внуково
|
Большая Внуковская улица, дом 25
|
ЗАО
|
Внуково
|
Большая Внуковская улица, дом 27
|
ЗАО
|
Внуково
|
2-я Рейсовая улица, дом 8/29
|
ЗАО
|
Можайский
|
2-й Дорогобужский переулок, дом 6
|
ЗАО
|
Можайский
|
2-й Дорогобужский переулок, дом 9
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
Кастанаевская улица, дом 3
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
улица Василисы Кожиной, дом 8, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
улица Василисы Кожиной, дом 16, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 7, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 9, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 9, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 7, корпус 1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 13
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 15
|
ЗАО
|
Раменки
|
улица Лобачевского, дом 106
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
1-я улица Лукино, дом 9
|
ЗАО
|
Можайский
|
Сколковское шоссе, дом 22, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
улица Василисы Кожиной, дом 16, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
3-я Филёвская улица, дом 4
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
3-я Филёвская улица, дом 6, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
3-я Филёвская улица, дом 7, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
3-я Филёвская улица, дом 7, корпус 2
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
3-я Филёвская улица, дом 8, корпус 1
|
ЗАО
|
Филевский парк
|
3-я Филёвская улица, дом 10
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Ивана Франко, дом 32, корпус 2
|
ЗАО
|
Кунцево
|
улица Ивана Франко, дом 32, корпус 3
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
7-я улица Лазенки, дом 8
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
7-я улица Лазенки, дом 4
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
7-я улица Лазенки, дом 6
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
7-я улица Лазенки, дом 2
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
7-я улица Лазенки, дом 10
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
6-я улица Лазенки, дом 5
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
6-я улица Лазенки, дом 28
|
ЗАО
|
Внуково
|
посёлок Толстопальцево, улица Осипенко, дом 8, строение 3
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
6-я улица Лазенки, дом 3
|
ЗАО
|
Ново-Переделкино
|
6-я улица Лазенки, дом 7
|
ЗАО
|
Кунцево
|
Екатерины Будановой улица, дом 1
|
ЗАО
|
Можайский
|
Верейская улица, дом 21
|
ЗелАО
|
Силино
|
город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11Б
|
ЗелАО
|
Силино
|
город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11А
|
ЗелАО
|
Силино
|
город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11В
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 2
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 4
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 4А
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 6А
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 8
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 10
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 12А
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 12Б
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 14
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 14А
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, улица Крупской, дом 2
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, улица Крупской, дом 6
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, улица Крупской, дом 10
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, улица Ленина, дом 1
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, корпус 1810
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, корпус 1809
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, корпус 1808
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, корпус 1806
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, улица 1 Мая, дом 2
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, улица 1 Мая, дом 4
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, улица Вторая Пятилетка, дом 4
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, улица Вторая Пятилетка, дом 2
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Советская улица, дом 2
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Советская улица, дом 4
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Советская улица, дом 6
|
ЗелАО
|
Старое Крюково
|
город Зеленоград, корпус 925
|
ЗелАО
|
Старое Крюково
|
город Зеленоград, корпус 926
|
ЗелАО
|
Старое Крюково
|
город Зеленоград, корпус 927
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, корпус 1807
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 6
|
ЗелАО
|
Крюково
|
город Зеленоград, Заводская улица, дом 16
|
САО
|
Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 125, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 2
|
САО
|
Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 129, корпус 2
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 3, корпус 3
|
САО
|
Дмитровский
|
Клязьминская улица, дом 26
|
САО
|
Дмитровский
|
Клязьминская улица, дом 30, корпус 2
|
САО
|
Дмитровский
|
Клязьминская улица, дом 30, корпус 3
|
САО
|
Левобережный
|
Ленинградское шоссе, дом 94, корпус 3
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 3, корпус 4
|
САО
|
Головинский
|
Авангардная улица, дом 6, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Авангардная улица, дом 6, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Авангардная улица, дом 6, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Авангардная улица, дом 8, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Авангардная улица, дом 10
|
САО
|
Головинский
|
Авангардная улица, дом 14
|
САО
|
Головинский
|
Авангардная улица, дом 20
|
САО
|
Головинский
|
Авангардная улица, дом 22/32, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Авангардная улица, дом 22/32, корпус 2
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 35Б
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 35А
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 35В
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 37
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 39Б
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 39А
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 39В
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 53
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 53А
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 55
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 57
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 59/1, корпус Б
|
САО
|
Коптево
|
Большая Академическая улица, дом 59/1, корпус А
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 2, корпус 1
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 2, корпус 2
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 5
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 7, корпус 1
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 7, корпус 2
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 21
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 25
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 27
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 27А
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 29
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 31
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Ангарская улица, дом 33
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 4, корпус 1
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 4Б
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 4А
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 6/27
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 20
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 22
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 22Б
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 22В
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 24
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 24Б
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Базовская улица, дом 26
|
САО
|
Левобережный
|
Беломорская улица, дом 10, корпус 4
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 44
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 45
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 46, корпус 1
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 46, корпус 2
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 46, корпус 3
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 47
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 1
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 3
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 4
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 5
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 6
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 7
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 49
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 50
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 51
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 52
|
САО
|
Бескудниковский
|
Бескудниковский бульвар, дом 54
|
САО
|
Дмитровский
|
Вагоноремонтная улица, дом 5А
|
САО
|
Дмитровский
|
Вагоноремонтная улица, дом 9/25
|
САО
|
Дмитровский
|
Вагоноремонтная улица, дом 11
|
САО
|
Дмитровский
|
Вагоноремонтная улица, дом 13
|
САО
|
Дмитровский
|
Вагоноремонтная улица, дом 17
|
САО
|
Дмитровский
|
Вагоноремонтная улица, дом 19
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Весенняя улица, дом 17/9
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Весенняя улица, дом 19
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Весенняя улица, дом 20
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Весенняя улица, дом 21
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Весенняя улица, дом 25, корпус 1
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Весенняя улица, дом 25, корпус 2
|
САО
|
Войковский
|
улица Космонавта Волкова, дом 13, корпус 2
|
САО
|
Войковский
|
улица Космонавта Волкова, дом 15, корпус 1
|
САО
|
Войковский
|
улица Космонавта Волкова, дом 15, корпус 2
|
САО
|
Войковский
|
улица Космонавта Волкова, дом 15, корпус 3
|
САО
|
Войковский
|
улица Космонавта Волкова, дом 17, корпус 1
|
САО
|
Войковский
|
улица Космонавта Волкова, дом 17, корпус 2
|
САО
|
Войковский
|
улица Космонавта Волкова, дом 19
|
САО
|
Войковский
|
улица Космонавта Волкова, дом 21, корпус 1
|
САО
|
Войковский
|
улица Космонавта Волкова, дом 21, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 13, корпус 2
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 13, корпус 3
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 13, корпус 4
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 13, корпус 5
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 15, корпус 2
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 28
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 30, корпус 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 32, корпус 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 32, корпус 2
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 32, корпус 3
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 36, корпус 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 36, корпус 2
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 38, корпус 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 40, корпус 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 51, корпус 2
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 55, корпус 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 55, корпус 2
|
САО
|
Тимирязевский
|
Дмитровское шоссе, дом 57, корпус 1
|
САО
|
Бескудниковский
|
Дмитровское шоссе, дом 89, корпус 1
|
САО
|
Бескудниковский
|
Дмитровское шоссе, дом 89, корпус 2
|
САО
|
Бескудниковский
|
Дмитровское шоссе, дом 89, корпус 3
|
САО
|
Бескудниковский
|
Дмитровское шоссе, дом 89, корпус 4
|
САО
|
Бескудниковский
|
Дмитровское шоссе, дом 95, корпус 1
|
САО
|
Бескудниковский
|
Дмитровское шоссе, дом 95, корпус 2
|
САО
|
Бескудниковский
|
Дмитровское шоссе, дом 97, корпус 1
|
САО
|
Бескудниковский
|
Дмитровское шоссе, дом 99, корпус 1
|
САО
|
Бескудниковский
|
Дмитровское шоссе, дом 99, корпус 2
|
САО
|
Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 123, корпус 1
|
САО
|
Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 125, корпус 1
|
САО
|
Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 129, корпус 1
|
САО
|
Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 143, корпус 1
|
САО
|
Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 151, корпус 2
|
САО
|
Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 141, корпус 1
|
САО
|
Дмитровский
|
Долгопрудная улица, дом 3
|
САО
|
Дмитровский
|
Долгопрудная улица, дом 5
|
САО
|
Дмитровский
|
Долгопрудная улица, дом 6, корпус 1
|
САО
|
Дмитровский
|
Долгопрудная улица, дом 6, корпус 2
|
САО
|
Дмитровский
|
Долгопрудная улица, дом 8, корпус 1
|
САО
|
Дмитровский
|
Долгопрудная улица, дом 8, корпус 2
|
САО
|
Дмитровский
|
Долгопрудная улица, дом 9
|
САО
|
Дмитровский
|
Долгопрудная улица, дом 10
|
САО
|
Коптево
|
бульвар Матроса Железняка, дом 18/12
|
САО
|
Коптево
|
бульвар Матроса Железняка, дом 20, корпус 1
|
САО
|
Коптево
|
бульвар Матроса Железняка, дом 20, корпус 2
|
САО
|
Коптево
|
бульвар Матроса Железняка, дом 24, корпус 1
|
САО
|
Коптево
|
бульвар Матроса Железняка, дом 24, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Коптево
|
бульвар Матроса Железняка, дом 26/11
|
САО
|
Коптево
|
бульвар Матроса Железняка, дом 36
|
САО
|
Тимирязевский
|
Ивановская улица, дом 14, корпус 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Ивановская улица, дом 14, корпус 2
|
САО
|
Дмитровский
|
Икшинская улица, дом 4
|
САО
|
Дмитровский
|
Икшинская улица, дом 8
|
САО
|
Дмитровский
|
Икшинская улица, дом 10
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 14/16
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 18
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 18А
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 22
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 23, корпус 1
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 23, корпус 2
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 24
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 26
|
САО
|
Дмитровский
|
Карельский бульвар, дом 28
|
САО
|
Дмитровский
|
Клязьминская улица, дом 30, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Конаковский проезд, дом 3
|
САО
|
Головинский
|
Конаковский проезд, дом 9
|
САО
|
Головинский
|
Конаковский проезд, дом 15
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 26, корпус 1
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 26, корпус 2
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 26, корпус 4
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 26, корпус 5
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 26, корпус 6
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 28, корпус 1
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 28, корпус 2
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 28, корпус 3
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 75
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 77
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 79/1
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 81/2
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 83, корпус 1
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 83, корпус 2
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 85
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 87
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 89, корпус 5
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 89, корпус 8
|
САО
|
Коптево
|
Коптевская улица, дом 89, корпус 10
|
САО
|
Коптево
|
Коптевский бульвар, дом 10
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 2/38
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 4, корпус 1
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 4, корпус 2
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 4, корпус 3
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 4, корпус 4
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 6
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 8, корпус 1
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 8, корпус 2
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 8, корпус 3
|
САО
|
Бескудниковский
|
Коровинское шоссе, дом 8, корпус 4
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Коровинское шоссе, дом 27
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Коровинское шоссе, дом 29
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Коровинское шоссе, дом 29А
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Коровинское шоссе, дом 31
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Коровинское шоссе, дом 31А
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Коровинское шоссе, дом 33
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 19, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 21
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 25
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 27
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 29
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 31
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 34, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 34, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 36
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 37, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 37, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 37, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 37, корпус 4
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 39, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 49
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 51
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 53
|
САО
|
Головинский
|
Кронштадтский бульвар, дом 55
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 6, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 8
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 10
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 12
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 14
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 20
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 22
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 24
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 26
|
САО
|
Головинский
|
улица Лавочкина, дом 28/42
|
САО
|
Головинский
|
Ленинградское шоссе, дом 62, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Ленинградское шоссе, дом 62, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Ленинградское шоссе, дом 66
|
САО
|
Головинский
|
Ленинградское шоссе, дом 74
|
САО
|
Головинский
|
Ленинградское шоссе, дом 82
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Левобережный
|
Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 2
|
САО
|
Левобережный
|
Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 4
|
САО
|
Левобережный
|
Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 5
|
САО
|
Левобережный
|
Ленинградское шоссе, дом 98, корпус 1
|
САО
|
Левобережный
|
Ленинградское шоссе, дом 98, корпус 2
|
САО
|
Левобережный
|
Ленинградское шоссе, дом 98, корпус 3
|
САО
|
Левобережный
|
Ленинградское шоссе, дом 98, корпус 4
|
САО
|
Левобережный
|
Ленинградское шоссе, дом 98, корпус 5
|
САО
|
Тимирязевский
|
Линейный проезд, дом 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Линейный проезд, дом 3
|
САО
|
Тимирязевский
|
Линейный проезд, дом 6А
|
САО
|
Тимирязевский
|
Линейный проезд, дом 8
|
САО
|
Головинский
|
1-й Лихачёвский переулок, дом 4, корпус 2А
|
САО
|
Головинский
|
1-й Лихачёвский переулок, дом 4, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
1-й Лихачёвский переулок, дом 4А
|
САО
|
Головинский
|
1-й Лихачёвский переулок, дом 6
|
САО
|
Головинский
|
2-й Лихачёвский переулок, дом 2
|
САО
|
Головинский
|
2-й Лихачёвский переулок, дом 2А
|
САО
|
Головинский
|
2-й Лихачёвский переулок, дом 4
|
САО
|
Головинский
|
Лихоборская набережная, дом 4, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Лихоборская набережная, дом 4, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Лихоборская набережная, дом 2, корпус 2
|
САО
|
Тимирязевский
|
улица Линии Октябрьской Железной Дороги, дом 12
|
САО
|
Дмитровский
|
Лобненская улица, дом 5
|
САО
|
Дмитровский
|
Лобненская улица, дом 7
|
САО
|
Дмитровский
|
Лобненская улица, дом 9А
|
САО
|
Тимирязевский
|
Локомотивный проезд, дом 3
|
САО
|
Тимирязевский
|
Локомотивный проезд, дом 5
|
САО
|
Тимирязевский
|
Локомотивный проезд, дом 7
|
САО
|
Тимирязевский
|
Локомотивный проезд, дом 9
|
САО
|
Тимирязевский
|
Локомотивный проезд, дом 9А
|
САО
|
Тимирязевский
|
Локомотивный проезд, дом 11/10
|
САО
|
Коптево
|
Михалковская улица, дом 5
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 3
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 4А
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 5
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 6
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 8, корпус 1
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 8, корпус 2
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 9
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 17
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 19
|
САО
|
Коптево
|
3-й Михалковский переулок, дом 21
|
САО
|
Войковский
|
Нарвская улица, дом 1
|
САО
|
Войковский
|
Нарвская улица, дом 3
|
САО
|
Войковский
|
Нарвская улица, дом 4
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Войковский
|
Нарвская улица, дом 5
|
САО
|
Войковский
|
Нарвская улица, дом 7
|
САО
|
Войковский
|
Нарвская улица, дом 9
|
САО
|
Войковский
|
Нарвская улица, дом 15, корпус 1
|
САО
|
Войковский
|
Нарвская улица, дом 15, корпус 2
|
САО
|
Войковский
|
Нарвская улица, дом 15, корпус 3
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Новая улица, дом 21
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Новая улица, дом 22
|
САО
|
Коптево
|
1-й Новомихалковский проезд, дом 4
|
САО
|
Коптево
|
1-й Новомихалковский проезд, дом 6
|
САО
|
Коптево
|
1-й Новомихалковский проезд, дом 8
|
САО
|
Коптево
|
1-й Новомихалковский проезд, дом 10
|
САО
|
Коптево
|
1-й Новомихалковский проезд, дом 12
|
САО
|
Коптево
|
1-й Новомихалковский проезд, дом 14
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 1
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 2/5
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 3
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 4
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 5
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 6
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 7
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 7А
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 8
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 9
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 10
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 11
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 13
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 18
|
САО
|
Коптево
|
3-й Новомихалковский проезд, дом 20
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 1А
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 3
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 7
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 7А
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 8
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 8А
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 10
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 10А
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 13
|
САО
|
Коптево
|
4-й Новомихалковский проезд, дом 15
|
САО
|
Тимирязевский
|
улица Линии Октябрьской Железной Дороги, дом 4А
|
САО
|
Тимирязевский
|
улица Линии Октябрьской Железной Дороги, дом 6
|
САО
|
Тимирязевский
|
улица Линии Октябрьской Железной Дороги, дом 10
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 1/2
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 5А
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 6
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 12, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 14, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 16, корпус 4
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 23
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 25
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 31
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 33
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 35, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 35, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 35, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 35, корпус 4
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 36
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 38, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 38, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 38, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 40
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 41
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 42/36
|
САО
|
Головинский
|
Онежская улица, дом 43/70
|
САО
|
Головинский
|
Пулковская улица, дом 3, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Пулковская улица, дом 3, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Конаковский проезд, дом 2/5
|
САО
|
Головинский
|
Пулковская улица, дом 7
|
САО
|
Головинский
|
Пулковская улица, дом 11
|
САО
|
Головинский
|
Пулковская улица, дом 13
|
САО
|
Головинский
|
Пулковская улица, дом 15, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Пулковская улица, дом 17
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 4
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 6
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 9
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 11
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 13
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 15
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 16
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 17
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 18
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 19
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 20
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 22
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 23/11
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 24
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 26
|
САО
|
Коптево
|
улица Генерала Рычагова, дом 28/9
|
САО
|
Бескудниковский
|
Селигерская улица, дом 32
|
САО
|
Головинский
|
Смольная улица, дом 9
|
САО
|
Головинский
|
Смольная улица, дом 17
|
САО
|
Головинский
|
Смольная улица, дом 19, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Головинский
|
Смольная улица, дом 19, корпус 4
|
САО
|
Головинский
|
Смольная улица, дом 21, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Смольная улица, дом 21, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Смольная улица, дом 21, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Смольная улица, дом 23, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Смольная улица, дом 23, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 3
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 6, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 10
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 12
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 15, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 16/1
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 17
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 19
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 21
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 22, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 24
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорский проезд, дом 3, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорский проезд, дом 5, корпус 1
|
САО
|
Коптево
|
Старокоптевский переулок, дом 2
|
САО
|
Коптево
|
Старокоптевский переулок, дом 3
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Талдомская улица, дом 3
|
САО
|
Тимирязевский
|
Тимирязевская улица, дом 18, корпус 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Тимирязевская улица, дом 20, корпус 1
|
САО
|
Тимирязевский
|
Тимирязевская улица, дом 20, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Фестивальная улица, дом 38
|
САО
|
Головинский
|
Фестивальная улица, дом 40
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 4
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 33
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 34, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 34, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 35
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 52, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 52, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 52, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 52, корпус 4
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 54
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 56
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 58, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 66, корпус 1
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 66, корпус 2
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 66, корпус 3
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 68
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 72А
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 82/6
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 90
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 92
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 94
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 96
|
САО
|
Головинский
|
Флотская улица, дом 98
|
САО
|
Коптево
|
проезд Черепановых, дом 16
|
САО
|
Коптево
|
проезд Черепановых, дом 20
|
САО
|
Коптево
|
проезд Черепановых, дом 22
|
САО
|
Коптево
|
проезд Черепановых, дом 58
|
САО
|
Дмитровский
|
Клязьминская улица, дом 28
|
САО
|
Западное Дегунино
|
Коровинское шоссе, дом 29Б
|
САО
|
Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 15, корпус 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 12
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Анадырский проезд, дом 7, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 33, корпус 3
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 38
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 63/1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 9, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 17
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 2
|
СВАО
|
Ярославский
|
Югорский проезд, дом 16/13
|
СВАО
|
Ярославский
|
Югорский проезд, дом 18/14
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Ярославская улица, дом 17
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 107
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 107А
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 3
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 7
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 9
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 11
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 10
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 11, корпус 1
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 11, корпус 2
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 11
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 13, корпус 1
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 13, корпус 2
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 14
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 15, корпус 3
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 17, корпус 1
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Амундсена, дом 19
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Анадырский проезд, дом 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Анадырский проезд, дом 3
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Анадырский проезд, дом 5, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Анадырский проезд, дом 5, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Анадырский проезд, дом 9
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Анадырский проезд, дом 11
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 19/2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 21
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 25, корпус 1
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 25, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 27
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 29
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 35
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 37
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 39, корпус 1
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 39, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 41
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Анадырский проезд, дом 43
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Анненская улица, дом 5
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Анненская улица, дом 1
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Анненская улица, дом 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Анненская улица, дом 4
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Анненская улица, дом 7, корпус 1
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Анненская улица, дом 7, корпус 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Анненская улица, дом 9
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 3
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 4
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 5
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 7
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 8
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 17
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 19/1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 23
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 25/16
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 27
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 33, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 33, корпус 4
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 33, корпус 5
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 35, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 36
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 38, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 41, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 43
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 45, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 45, корпус 2
|
СВАО
|
Ростокино
|
улица Бажова, дом 5
|
СВАО
|
Ростокино
|
улица Бажова, дом 7
|
СВАО
|
Отрадное
|
Берёзовая аллея, дом 10/1
|
СВАО
|
Отрадное
|
Берёзовая аллея, дом 12
|
СВАО
|
Отрадное
|
Берёзовая аллея, дом 14
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 3
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 5
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 7
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 8
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 9
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 10
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 14Б
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 14А
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 15
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 16
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 16А
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 17
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 19
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 23
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 37/2, корпус 1
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 37Б
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 37А
|
СВАО
|
Марфино
|
Ботаническая улица, дом 39
|
СВАО
|
Свиблово
|
1-й Ботанический проезд, дом 1
|
СВАО
|
Свиблово
|
Лазоревый проезд, дом 12
|
СВАО
|
Свиблово
|
1-й Ботанический проезд, дом 3
|
СВАО
|
Свиблово
|
1-й Ботанический проезд, дом 3А
|
СВАО
|
Свиблово
|
2-й Ботанический проезд, дом 6
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Бочкова, дом 7
|
СВАО
|
Свиблово
|
Кольская улица, дом 9
|
СВАО
|
Свиблово
|
Вересковая улица, дом 4
|
СВАО
|
Свиблово
|
Вересковая улица, дом 7
|
СВАО
|
Свиблово
|
Вересковая улица, дом 12, корпус 1
|
СВАО
|
Свиблово
|
Вересковая улица, дом 12, корпус 2
|
СВАО
|
Свиблово
|
Вересковая улица, дом 14
|
СВАО
|
Свиблово
|
Вересковая улица, дом 18
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Верхоянская улица, дом 11
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 35, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Лётчика Бабушкина, дом 39, корпус 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Вешних Вод, дом 2, корпус 3
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Годовикова, дом 7
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Годовикова, дом 12, корпус 1
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Годовикова, дом 12, корпус 2
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Годовикова, дом 16
|
СВАО
|
Марфино
|
Гостиничная улица, дом 10А
|
СВАО
|
Бутырский
|
проезд Добролюбова, дом 5
|
СВАО
|
Бутырский
|
проезд Добролюбова, дом 5А
|
СВАО
|
Бутырский
|
проезд Добролюбова, дом 7
|
СВАО
|
Ростокино
|
улица Докукина, дом 3, корпус 2
|
СВАО
|
Ростокино
|
улица Докукина, дом 7, корпус 1
|
СВАО
|
Ростокино
|
улица Докукина, дом 9, корпус 1
|
СВАО
|
Ростокино
|
улица Докукина, дом 11, строение 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Ростокино
|
улица Докукина, дом 11, строение 2
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Дудинка, дом 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Енисейская улица, дом 3, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Енисейская улица, дом 3, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Енисейская улица, дом 13, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Енисейская улица, дом 13, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Енисейская улица, дом 15
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Енисейская улица, дом 16/21
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Енисейская улица, дом 18/20
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Енисейская улица, дом 20
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 6
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 8, корпус 2
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 12, корпус 2
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 14
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 20
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 22, корпус 2
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 26, корпус 2
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 28
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 30, корпус 2
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 34, корпус 2
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 36
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 38, корпус 2
|
СВАО
|
Останкинский
|
Звёздный бульвар, дом 42, корпус 2
|
СВАО
|
Свиблово
|
Ивовая улица, дом 4
|
СВАО
|
Свиблово
|
Ивовая улица, дом 5
|
СВАО
|
Свиблово
|
Ивовая улица, дом 9
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 2/12
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 6
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 12
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 16/11
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 22
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 26
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 28, корпус 1
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 28, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 44
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 48, корпус 1
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 48, корпус 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 4
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 6
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 8
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 10, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 10, корпус 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 14, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 14, корпус 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 18, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 18, корпус 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 20, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 20, корпус 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 26, корпус 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 28
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 32
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 34, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 34, корпус 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 36/48
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 50
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Искры, дом 3
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Искры, дом 7
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Искры, дом 11
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Искры, дом 13, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Искры, дом 13, корпус 3
|
СВАО
|
Останкинский
|
Калибровская улица, дом 20А
|
СВАО
|
Останкинский
|
Калибровская улица, дом 22Б
|
СВАО
|
Останкинский
|
Калибровская улица, дом 22А
|
СВАО
|
Останкинский
|
Калибровская улица, дом 24А
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Кашёнкин Луг, дом 1
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Кашёнкин Луг, дом 2, корпус 1
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Кашёнкин Луг, дом 3
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Кашёнкин Луг, дом 5
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Кашёнкин Луг, дом 9
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Кашёнкин Луг, дом 11
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Кибальчича, дом 8
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Кибальчича, дом 11, корпус 1
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Кибальчича, дом 11, корпус 2
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Кибальчича, дом 11, корпус 3
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Кибальчича, дом 12, корпус 1
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Кибальчича, дом 13
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Кибальчича, дом 15
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 2
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 4
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 5
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 6
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Егора Абакумова, дом 8
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Комарова, дом 5Б
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Комарова, дом 7Б
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Комарова, дом 7А
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Комарова, дом 7В
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Комарова, дом 9А
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Комарова, дом 11Б
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Комарова, дом 11А
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Комарова, дом 11В
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Комарова, дом 13А
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Коминтерна, дом 2, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Коминтерна, дом 2, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Коминтерна, дом 14
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 21/2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 26
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 28
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 30
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 32/5
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 36
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 40
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 42
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 46
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Коминтерна, дом 54, корпус 1
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Кондратюка, дом 4
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Кондратюка, дом 6
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Кондратюка, дом 8
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Кондратюка, дом 10
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Кондратюка, дом 12
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Кондратюка, дом 14
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Константинова, дом 7
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Константинова, дом 9
|
СВАО
|
Алексеевский
|
улица Константинова, дом 11
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Академика Королёва, дом 7, корпус 2
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Академика Королёва, дом 7, корпус 3
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Академика Королёва, дом 9, корпус 3
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Академика Королёва, дом 9, корпус 4
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Королёва, дом 16
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Королёва, дом 20
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Королёва, дом 22
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Королёва, дом 26
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Королёва, дом 28, корпус 2
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Королёва, дом 28, корпус 3
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Академика Королёва, дом 30
|
СВАО
|
Свиблово
|
Лазоревый проезд, дом 13
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Ленская улица, дом 9
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Ленская улица, дом 10, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Ленская улица, дом 10, корпус 3
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Ленская улица, дом 12
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Ленская улица, дом 14
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Ленская улица, дом 17
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Ленская улица, дом 18
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Ленская улица, дом 19
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Ленская улица, дом 21
|
СВАО
|
Ярославский
|
Лосевская улица, дом 3
|
СВАО
|
Ярославский
|
Лосевская улица, дом 12
|
СВАО
|
Ярославский
|
Лосевская улица, дом 14
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Ярославский
|
Лосевская улица, дом 20
|
СВАО
|
Ярославский
|
Лосевская улица, дом 22
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Магаданская улица, дом 6
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Магаданская улица, дом 8
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Магаданская улица, дом 10
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Магаданская улица, дом 12
|
СВАО
|
Ростокино
|
Малахитовая улица, дом 1
|
СВАО
|
Ростокино
|
Малахитовая улица, дом 5
|
СВАО
|
Ростокино
|
Малахитовая улица, дом 9
|
СВАО
|
Ростокино
|
Малахитовая улица, дом 13, корпус 2
|
СВАО
|
Ростокино
|
Малахитовая улица, дом 13, корпус 3
|
СВАО
|
Марьина роща
|
1-й проезд Марьиной Рощи, дом 3
|
СВАО
|
Марьина роща
|
1-й проезд Марьиной Рощи, дом 7/9
|
СВАО
|
Марьина роща
|
1-й проезд Марьиной Рощи, дом 11
|
СВАО
|
Марьина роща
|
2-й проезд Марьиной Рощи, дом 11/15
|
СВАО
|
Марьина роща
|
2-й проезд Марьиной Рощи, дом 17
|
СВАО
|
Марьина роща
|
3-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/9
|
СВАО
|
Марьина роща
|
4-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/5
|
СВАО
|
Марьина роща
|
5-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/7
|
СВАО
|
Марьина роща
|
2-я улица Марьиной Рощи, дом 14Б
|
СВАО
|
Марьина роща
|
2-я улица Марьиной Рощи, дом 14В
|
СВАО
|
Марьина роща
|
3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 1
|
СВАО
|
Марьина роща
|
3-я улица Марьиной Рощи, дом 22/28
|
СВАО
|
Марьина роща
|
4-я улица Марьиной Рощи, дом 4А
|
СВАО
|
Марьина роща
|
4-я улица Марьиной Рощи, дом 8
|
СВАО
|
Марьина роща
|
4-я улица Марьиной Рощи, дом 8А
|
СВАО
|
Марьина роща
|
4-я улица Марьиной Рощи, дом 23/25
|
СВАО
|
Останкинский
|
Большая Марьинская улица, дом 8
|
СВАО
|
Останкинский
|
Большая Марьинская улица, дом 10
|
СВАО
|
Останкинский
|
Большая Марьинская улица, дом 23
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 7
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 9
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
улица Менжинского, дом 10
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 11, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 11, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 13, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 13, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 15, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 15, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 17, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 17, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 19, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 19, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 20, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 24, корпус 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 24, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 26, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 26, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 28, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
улица Менжинского, дом 28, корпус 2
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Милашенкова, дом 11, корпус 1
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Милашенкова, дом 11, корпус 2
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Милашенкова, дом 13, корпус 1
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Милашенкова, дом 13, корпус 2
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Милашенкова, дом 13, корпус 3
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Минусинская улица, дом 9
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Минусинская улица, дом 10
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Минусинская улица, дом 12
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Минусинская улица, дом 14
|
СВАО
|
Ростокино
|
проспект Мира, дом 131
|
СВАО
|
Ростокино
|
проспект Мира, дом 135А
|
СВАО
|
Ростокино
|
проспект Мира, дом 188А
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Маломосковская улица, дом 15А
|
СВАО
|
Останкинский
|
Мурманский проезд, дом 16
|
СВАО
|
Останкинский
|
Мурманский проезд, дом 18
|
СВАО
|
Останкинский
|
Мурманский проезд, дом 20
|
СВАО
|
Останкинский
|
Мурманский проезд, дом 22
|
СВАО
|
Свиблово
|
проезд Нансена, дом 10, корпус 1
|
СВАО
|
Свиблово
|
проезд Нансена, дом 10, корпус 2
|
СВАО
|
Свиблово
|
проезд Нансена, дом 10, корпус 3
|
СВАО
|
Свиблово
|
проезд Нансена, дом 12, корпус 1
|
СВАО
|
Свиблово
|
проезд Нансена, дом 12, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
1-я Напрудная улица, дом 34
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Новоалексеевская улица, дом 18, корпус 4
|
СВАО
|
Останкинский
|
2-я Новоостанкинская улица, дом 17
|
СВАО
|
Останкинский
|
2-я Новоостанкинская улица, дом 23
|
СВАО
|
Останкинский
|
3-я Новоостанкинская улица, дом 15
|
СВАО
|
Останкинский
|
3-я Новоостанкинская улица, дом 19
|
СВАО
|
Останкинский
|
3-я Новоостанкинская улица, дом 21
|
СВАО
|
Останкинский
|
3-я Новоостанкинская улица, дом 23
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Октябрьская улица, дом 60, корпус 1
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Октябрьская улица, дом 60, корпус 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Октябрьская улица, дом 62
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Октябрьская улица, дом 64
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Октябрьская улица, дом 66
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Октябрьская улица, дом 68
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Комдива Орлова, дом 4
|
СВАО
|
Марфино
|
улица Комдива Орлова, дом 8
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 5
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 7, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 7, корпус 3
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Осташковская улица, дом 8
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 9, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 9, корпус 3
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 9, корпус 4
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Осташковская улица, дом 10
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 19
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Осташковская улица, дом 12
|
СВАО
|
Отрадное
|
Отрадный проезд, дом 2А
|
СВАО
|
Отрадное
|
Отрадный проезд, дом 4
|
СВАО
|
Отрадное
|
Отрадный проезд, дом 6
|
СВАО
|
Отрадное
|
Отрадный проезд, дом 8
|
СВАО
|
Отрадное
|
Отрадный проезд, дом 10
|
СВАО
|
Ярославский
|
Палехская улица, дом 122, корпус 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
Палехская улица, дом 122, корпус 2
|
СВАО
|
Ярославский
|
Палехская улица, дом 124, корпус 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
Палехская улица, дом 128, корпус 2
|
СВАО
|
Ярославский
|
Палехская улица, дом 143
|
СВАО
|
Ярославский
|
Палехская улица, дом 147
|
СВАО
|
Южное Медведково
|
Полярная улица, дом 3, корпус 1
|
СВАО
|
Южное Медведково
|
Полярная улица, дом 4, корпус 1
|
СВАО
|
Южное Медведково
|
Полярная улица, дом 16, корпус 1
|
СВАО
|
Южное Медведково
|
Полярная улица, дом 17, корпус 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Проходчиков, дом 3
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Проходчиков, дом 7, корпус 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Проходчиков, дом 7, корпус 3
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 4
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 6
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 8
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 10
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Инженерная улица, дом 11
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 12
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 14
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 16
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 18
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 22
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 30
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 34
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 40, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Путевой проезд, дом 40, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Радужная улица, дом 4, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Радужная улица, дом 4, корпус 2
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Радужная улица, дом 6
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Радужная улица, дом 8
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Радужная улица, дом 10
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Радужная улица, дом 12, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Радужная улица, дом 12, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Радужная улица, дом 14, корпус 1
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Радужная улица, дом 14, корпус 2
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Ракетный бульвар, дом 8
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Ракетный бульвар, дом 10
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Ракетный бульвар, дом 12
|
СВАО
|
Алексеевский
|
1-й Рижский переулок, дом 2, корпус 1
|
СВАО
|
Алексеевский
|
1-й Рижский переулок, дом 2, корпус 2
|
СВАО
|
Алексеевский
|
1-й Рижский переулок, дом 2, корпус 3
|
СВАО
|
Алексеевский
|
1-й Рижский переулок, дом 2, корпус 4
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Руставели, дом 3, корпус 2
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Руставели, дом 3, корпус 3
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Руставели, дом 3, корпус 6
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Руставели, дом 4, корпус 2
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Руставели, дом 6А, корпус 1
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Руставели, дом 6А, корпус 2
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Руставели, дом 6А, корпус 3
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Руставели, дом 10, корпус 2
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Руставели, дом 10, корпус 3
|
СВАО
|
Северный
|
9-я Северная линия, дом 1
|
СВАО
|
Северный
|
9-я Северная линия, дом 3
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Седова, дом 5, корпус 2
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Седова, дом 7, корпус 2
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Седова, дом 9, корпус 1
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Седова, дом 9, корпус 2
|
СВАО
|
Свиблово
|
улица Седова, дом 15, корпус 1
|
СВАО
|
Ростокино
|
Сельскохозяйственная улица, дом 7/1
|
СВАО
|
Ростокино
|
Сельскохозяйственная улица, дом 14, корпус 2
|
СВАО
|
Ростокино
|
Сельскохозяйственная улица, дом 18, корпус 2
|
СВАО
|
Ростокино
|
Сельскохозяйственная улица, дом 28
|
СВАО
|
Ростокино
|
1-й Сельскохозяйственный проезд, дом 5
|
СВАО
|
Свиблово
|
Снежная улица, дом 3А
|
СВАО
|
Свиблово
|
Снежная улица, дом 7
|
СВАО
|
Свиблово
|
Снежная улица, дом 9
|
СВАО
|
Свиблово
|
Снежная улица, дом 11
|
СВАО
|
Свиблово
|
Снежная улица, дом 17, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 3
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 5
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 7
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 9, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 9, корпус 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 15, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 15, корпус 2
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 17, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 19, корпус 1
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
Стандартная улица, дом 19, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Старомарьинское шоссе, дом 3
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Старомарьинское шоссе, дом 6
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Стартовая улица, дом 5, корпус 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
улица Сущёвский Вал, дом 63
|
СВАО
|
Марьина роща
|
улица Сущёвский Вал, дом 67
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Таймырская улица, дом 8, корпус 1
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Таймырская улица, дом 8, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Тайнинская улица, дом 3
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Тайнинская улица, дом 5
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Тайнинская улица, дом 11
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Тайнинская улица, дом 13
|
СВАО
|
Свиблово
|
Тенистый проезд, дом 6
|
СВАО
|
Свиблово
|
Тенистый проезд, дом 10, корпус 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
Федоскинская улица, дом 2
|
СВАО
|
Ярославский
|
Хибинский проезд, дом 26
|
СВАО
|
Ярославский
|
Хибинский проезд, дом 28
|
СВАО
|
Ярославский
|
Хибинский проезд, дом 32
|
СВАО
|
Ярославский
|
Холмогорская улица, дом 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
Холмогорская улица, дом 3
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Цандера, дом 4, корпус 1
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Цандера, дом 10
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Цандера, дом 11
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Цандера, дом 12
|
СВАО
|
Алтуфьевский
|
проезд Черского, дом 11
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Шереметьевская улица, дом 7, корпус 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Шереметьевская улица, дом 9, корпус 1
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Шереметьевская улица, дом 9, корпус 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Шереметьевская улица, дом 11, корпус 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Шереметьевская улица, дом 13, корпус 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Шереметьевская улица, дом 15, корпус 2
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Шереметьевская улица, дом 17, корпус 1
|
СВАО
|
Марьина роща
|
Шереметьевская улица, дом 17, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Шушенская улица, дом 3, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Шушенская улица, дом 7
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Шушенская улица, дом 9
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Шушенская улица, дом 12
|
СВАО
|
Ярославский
|
Югорский проезд, дом 22, корпус 2
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Яблочкова, дом 26, корпус 1
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Яблочкова, дом 26, корпус 2
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Яблочкова, дом 28, корпус 1
|
СВАО
|
Бутырский
|
улица Яблочкова, дом 28, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 1/8
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 5
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 15
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 19
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 21
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 25, корпус 1
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 25, корпус 2
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 27
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 29
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 31
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 33
|
СВАО
|
Лосиноостровский
|
Янтарный проезд, дом 35/7
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Ярославская улица, дом 2
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Ярославская улица, дом 3
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Ярославская улица, дом 5
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Ярославская улица, дом 7
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 121Б
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 121В
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 123
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 123А
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 126
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 128
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 130, корпус 1
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 130, корпус 2
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 132
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 134
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 138
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 140
|
СВАО
|
Ярославский
|
улица Вешних Вод, дом 2, корпус 4
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Академика Королёва, дом 7, корпус 4
|
СВАО
|
Ярославский
|
Палехская улица, дом 124, корпус 2
|
СВАО
|
Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 121
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
Анадырский проезд, дом 7
|
СВАО
|
Останкинский
|
улица Годовикова, дом 5
|
ТиНАО
|
Кокошкино
|
поселение Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 3
|
ТиНАО
|
Кокошкино
|
поселение Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 1
|
ТиНАО
|
Кокошкино
|
поселение Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 4
|
ТиНАО
|
Кокошкино
|
поселение Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 2
|
ТиНАО
|
Мосрентген
|
поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 26
|
ТиНАО
|
Мосрентген
|
поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 25
|
ТиНАО
|
Мосрентген
|
поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 9
|
ТиНАО
|
Мосрентген
|
поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 6
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Высотная улица, дом 3
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 6/1
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 1
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица Котовского, дом 7
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица Котовского, дом 3
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица Мостотреста, дом 16
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица Мостотреста, дом 14
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица Котовского, дом 5
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Железнодорожная улица, дом 2
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Железнодорожная улица, дом 14
|
ТиНАО
|
Рязановское
|
поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, дом 21
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 17
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 18
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 19
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Армейский, дом 36
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Симферопольская улица, дом 4Б
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Симферопольская улица, дом 4А
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Симферопольская улица, дом 4
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Симферопольская улица, дом 3В
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Железнодорожная улица, дом 8
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 20
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 22
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 19
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцево
|
пос.Армейский, д. 11
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Симферопольская улица, дом 3А
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 15
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица Мостотреста, дом 18
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 10
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, улица Чапаева, дом 6
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Садовая улица, дом 6/10
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 10
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 11
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 12
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 13
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 14
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 16
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 1
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 3
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 4
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 5
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 6
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 7
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 8
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, дом 9
|
ТиНАО
|
Рязановское
|
поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, дом 2
|
ТиНАО
|
Рязановское
|
поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, дом 6
|
ТиНАО
|
Рязановское
|
поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, дом 7
|
ТиНАО
|
Михайлово-Ярцевское
|
поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Армейский, дом 32
|
ТиНАО
|
Мосрентген
|
поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 11
|
ТиНАО
|
Мосрентген
|
поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 20
|
ТиНАО
|
Мосрентген
|
поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 19
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Симферопольская улица, дом 3
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
город Щербинка, Симферопольская улица, дом 3Б
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 69
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 70
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 71
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 72
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 74
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 76
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 17
|
ТиНАО
|
Первомайское
|
поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, дом 18
|
ЦАО
|
Басманный
|
Бакунинская улица, дом 77, строение 3
|
ЦАО
|
Басманный
|
улица Госпитальный Вал, дом 5, корпус 13
|
ЦАО
|
Басманный
|
Доброслободская улица, дом 10, строение 5
|
ЦАО
|
Басманный
|
Большая Почтовая улица, дом 61-67, строение 1
|
ЦАО
|
Красносельский
|
Каланчёвская улица, дом 32
|
ЦАО
|
Красносельский
|
Русаковская улица, дом 8
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Пресненский Вал, дом 36
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Пресненский Вал, дом 38, строение 1
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Пресненский Вал, дом 38, строение 4
|
ЦАО
|
Басманный
|
улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1
|
ЦАО
|
Басманный
|
Доброслободская улица, дом 11-13
|
ЦАО
|
Басманный
|
Сыромятнический проезд, дом 7/14
|
ЦАО
|
Басманный
|
набережная Академика Туполева, дом 1/7, строение 2
|
ЦАО
|
Басманный
|
улица Госпитальный Вал, дом 3
|
ЦАО
|
Красносельский
|
Каланчёвская улица, дом 30
|
ЦАО
|
Красносельский
|
3-й Красносельский переулок, дом 6
|
ЦАО
|
Красносельский
|
2-я Леснорядская улица, дом 10-12, строение 1
|
ЦАО
|
Красносельский
|
Русаковская улица, дом 12, корпус 2
|
ЦАО
|
Красносельский
|
Русаковская улица, дом 12, корпус 1
|
ЦАО
|
Красносельский
|
Русаковская улица, дом 12, корпус 3
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Мукомольный проезд, дом 1, корпус 1
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Мукомольный проезд, дом 1, корпус 2
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Мукомольный проезд, дом 11
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Шелепихинская набережная, дом 4, строение 1
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Шелепихинская набережная, дом 4, строение 2
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Шелепихинская набережная, дом 14
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Шмитовский проезд, дом 41
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Шмитовский проезд, дом 43
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Антонова-Овсеенко, дом 1/18, корпус 2
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Антонова-Овсеенко, дом 3
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Антонова-Овсеенко, дом 5, корпус 6, строение 2
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Антонова-Овсеенко, дом 7
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Антонова-Овсеенко, дом 9
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Антонова-Овсеенко, дом 11
|
ЦАО
|
Пресненский
|
1-й Красногвардейский проезд, дом 18/1, корпус 3
|
ЦАО
|
Пресненский
|
1-й Красногвардейский проезд, дом 20
|
ЦАО
|
Пресненский
|
1-й Красногвардейский проезд, дом 20А
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-й Красногвардейский проезд, дом 2
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-й Красногвардейский проезд, дом 4
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-й Красногвардейский проезд, дом 6, строение 1
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-й Красногвардейский проезд, дом 6А
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-й Красногвардейский проезд, дом 6В
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-й Красногвардейский проезд, дом 8, строение 1
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-й Красногвардейский проезд, дом 10
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-й Красногвардейский проезд, дом 10А
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Шмитовский проезд, дом 31, корпус 1
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Шмитовский проезд, дом 33, строение 1
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Литвина-Седого, дом 10
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Литвина-Седого, дом 13
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 4
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 6
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 8
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 10
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 12/15
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 14
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 16
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 18
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 20
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 22
|
ЦАО
|
Пресненский
|
улица Подвойского, дом 24
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Стрельбищенский переулок, дом 7А
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Стрельбищенский переулок, дом 9А
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Стрельбищенский переулок, дом 13А
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Стрельбищенский переулок, дом 19А
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Стрельбищенский переулок, дом 21
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Стрельбищенский переулок, дом 23
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Стрельбищенский переулок, дом 23А
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Стрельбищенский переулок, дом 29, строение 1
|
ЦАО
|
Пресненский
|
Стрельбищенский переулок, дом 29А
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-я Черногрязская улица, дом 3, строение 1
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-я Черногрязская улица, дом 5, корпус 1
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-я Черногрязская улица, дом 9
|
ЦАО
|
Пресненский
|
2-я Черногрязская улица, дом 11/15
|
ЦАО
|
Таганский
|
Нижегородская улица, дом 18
|
ЦАО
|
Таганский
|
Нижегородская улица, дом 20
|
ЦАО
|
Таганский
|
Нижегородская улица, дом 24
|
ЦАО
|
Таганский
|
Нижегородская улица, дом 26
|
ЮАО
|
Донской
|
Варшавское шоссе, дом 7, корпус 1
|
ЮАО
|
Донской
|
Варшавское шоссе, дом 29
|
ЮАО
|
Донской
|
Варшавское шоссе, дом 31
|
ЮАО
|
Чертаново Южное
|
Варшавское шоссе, дом 143В, корпус А
|
ЮАО
|
Чертаново Южное
|
улица Газопровод, дом 6Г, корпус 1
|
ЮАО
|
Чертаново Южное
|
улица Газопровод, дом 6Г, корпус 3
|
ЮАО
|
Даниловский
|
5-я Кожуховская улица, дом 4
|
ЮАО
|
Даниловский
|
5-я Кожуховская улица, дом 6
|
ЮАО
|
Даниловский
|
2-й Кожуховский проезд, дом 9
|
ЮАО
|
Даниловский
|
2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 2
|
ЮАО
|
Даниловский
|
2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Нагатинская улица, дом 10
|
ЮАО
|
Даниловский
|
Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 9
|
ЮАО
|
Даниловский
|
Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 19
|
ЮАО
|
Даниловский
|
Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 20
|
ЮАО
|
Даниловский
|
Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 21
|
ЮАО
|
Даниловский
|
Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 22
|
ЮАО
|
Даниловский
|
Жуков проезд, дом 21
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Артековская улица, дом 7, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Артековская улица, дом 7, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Артековская улица, дом 7, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Артековская улица, дом 7, корпус 4
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Артековская улица, дом 7, корпус 5
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Артековская улица, дом 7, корпус 6
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Балаклавский проспект, дом 10, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Балаклавский проспект, дом 10, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Балаклавский проспект, дом 12, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Балаклавский проспект, дом 12, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Бехтерева, дом 3, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Бехтерева, дом 3, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Бехтерева, дом 5
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Бехтерева, дом 35, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Бехтерева, дом 35, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Бехтерева, дом 35, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Болотниковская улица, дом 11, корпус 3
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковская улица, дом 1, корпус 1
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковская улица, дом 1, корпус 2
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковская улица, дом 1, корпус 4
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковская улица, дом 1, корпус 5
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковская улица, дом 1, корпус 6
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковская улица, дом 1, корпус 3
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 1
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 2
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 3
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 4
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 5
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 6
|
ЮАО
|
Донской
|
Варшавское шоссе, дом 4
|
ЮАО
|
Донской
|
Варшавское шоссе, дом 4, корпус 3
|
ЮАО
|
Донской
|
Варшавское шоссе, дом 10, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 47, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 47, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Криворожская улица, дом 1
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 51, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Варшавское шоссе, дом 52/2
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 55, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 55, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 55, корпус 4
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 59, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 59, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 59, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагатино-Садовники
|
Варшавское шоссе, дом 59, корпус 4
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Варшавское шоссе, дом 80
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Варшавское шоссе, дом 84
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Варшавское шоссе, дом 88
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Варшавское шоссе, дом 90, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Варшавское шоссе, дом 92
|
ЮАО
|
Чертаново Южное
|
Варшавское шоссе, дом 145, корпус 3
|
ЮАО
|
Чертаново Южное
|
Варшавское шоссе, дом 145, корпус 4
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Весёлая улица, дом 33, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Весёлая улица, дом 33, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Весёлая улица, дом 33, корпус 4
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Весёлая улица, дом 33, корпус 5
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Весёлая улица, дом 33, корпус 6
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Весёлая улица, дом 33, корпус 7
|
ЮАО
|
Чертаново Южное
|
улица Газопровод, дом 7, корпус 1
|
ЮАО
|
Чертаново Южное
|
улица Газопровод, дом 7, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 2, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 2, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 4, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 4, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 4, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 5, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 5, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 6, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 6, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 6, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 7, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 7, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 8, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 9, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 10, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 10, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 10, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 11, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 11, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 12, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 12, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 12, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 12, корпус 4
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 13, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 13, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 14, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 14, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 15, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 15, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 16, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 16, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 16, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 16, корпус 4
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 16, корпус 5
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 17, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 17, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 22, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 24, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 25
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 27
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 29
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 31
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 33
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Ереванская улица, дом 35
|
ЮАО
|
Донской
|
Загородное шоссе, дом 8, корпус 8
|
ЮАО
|
Донской
|
Загородное шоссе, дом 10, корпус 9
|
ЮАО
|
Донской
|
Загородное шоссе, дом 10, корпус 10
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
посёлок Загорье, дом 3
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
посёлок Загорье, дом 4
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
посёлок Загорье, дом 5
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
посёлок Загорье, дом 8
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
посёлок Загорье, дом 9
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
посёлок Загорье, дом 10
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 5, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 5, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 5, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 5, корпус 4
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 5, корпус 5
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 9, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 9, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 9, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 9, корпус 4
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Затонная улица, дом 9, корпус 5
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 18
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 3/2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 5
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 7
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 9
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 12
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 14
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 16
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 27
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 34, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 34, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 36
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 37
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 38
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 40, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 40, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 42, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 42, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 44, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 44, корпус 2
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 44, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 46, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 46, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 47, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кавказский бульвар, дом 47, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Бехтерева, дом 25/49
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 11
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 13
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 15
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 23
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 25
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 27
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 33
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 35
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 37
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 41
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Кантемировская улица, дом 43
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
Касимовская улица, дом 19, корпус 2
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
Касимовская улица, дом 31, корпус 2
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
Касимовская улица, дом 33
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
Касимовская улица, дом 35
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
Касимовская улица, дом 37
|
ЮАО
|
Бирюлево Восточное
|
Касимовская улица, дом 39, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 4
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 6
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 8
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 18, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 18, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 24, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 24, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 24, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 26, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 26, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 26, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 28, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, дом 28, корпус 3
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 54, корпус 2А
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 54, корпус 2
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 68, корпус 1
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 66, корпус 1
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 70, корпус 1
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 72, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Кленовый бульвар, дом 20, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Кленовый бульвар, дом 20, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Кленовый бульвар, дом 20, корпус 3
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЮАО
|
Даниловский
|
5-я Кожуховская улица, дом 3
|
ЮАО
|
Даниловский
|
5-я Кожуховская улица, дом 8
|
ЮАО
|
Даниловский
|
2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 1
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Кошкина, дом 9
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Криворожская улица, дом 3
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Криворожская улица, дом 5
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Криворожская улица, дом 15
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Криворожская улица, дом 17
|
ЮАО
|
Нагорный
|
Криворожская улица, дом 19
|
ЮАО
|
Даниловский
|
улица Лобанова, дом 4
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Медиков, дом 6
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Медиков, дом 10
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Медиков, дом 14
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Медиков, дом 18
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Медиков, дом 26, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Медиков, дом 26, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Медиков, дом 28, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
улица Медиков, дом 28, корпус 2
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 9, корпус 1
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 9, корпус 2
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 11
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 13
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 17
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 47, корпус 1
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 47, корпус 2
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 49
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 51, корпус 1
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 51, корпус 2
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 55, корпус 1
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Москворечье, дом 55, корпус 2
|
ЮАО
|
Москворечье-Сабурово
|
улица Кошкина, дом 7
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Нагатинская набережная, дом 42, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Нагатинская набережная, дом 42, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Нагатинская набережная, дом 46, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Нагатинская набережная, дом 46, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Нагатинская набережная, дом 56, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Нагатинская набережная, дом 58, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Нагатинская набережная, дом 62, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Нагатинская набережная, дом 64, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
Нагатинская набережная, дом 66, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Новинки, дом 3
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Новинки, дом 5
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Новинки, дом 7
|
ЮАО
|
Даниловский
|
3-й Павелецкий проезд, дом 2
|
ЮАО
|
Даниловский
|
Павелецкая набережная, дом 10, корпус 2
|
ЮАО
|
Даниловский
|
Павелецкая набережная, дом 10, корпус 3
|
Округ
|
Район
|
Адрес
|
ЮАО
|
Даниловский
|
1-й Павелецкий проезд, дом 1/42, корпус 1
|
ЮАО
|
Даниловский
|
1-й Павелецкий проезд, дом 1/42, корпус 2
|
ЮАО
|
Даниловский
|
2-й Павелецкий проезд, дом 4, корпус 2
|
ЮАО
|
Даниловский
|
2-й Павелецкий проезд, дом 4, корпус 3
|
ЮАО
|
Даниловский
|
3-й Павелецкий проезд, дом 6, корпус Б
|
ЮАО
|
Даниловский
|
3-й Павелецкий проезд, дом 6, корпус В
|
ЮАО
|
Даниловский
|
3-й Павелецкий проезд, дом 7, корпус 2
|
ЮАО
|
Даниловский
|
3-й Павелецкий проезд, дом 7, корпус 3
|
ЮАО
|
Даниловский
|
3-й Павелецкий проезд, дом 9
|
ЮАО
|
Даниловский
|
3-й Павелецкий проезд, дом 9А
|
ЮАО
|
Даниловский
|
3-й Павелецкий проезд, дом 11
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 16, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 16, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 16, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 18, корпус 1
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 18, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 18, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 18, корпус 4
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 22
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 26, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 26, корпус 3
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Пролетарский проспект, дом 28
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 18, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 18, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 20, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 20, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 22, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 22, корпус 3
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 24, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 24, корпус 2
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 26, корпус 1
|
ЮАО
|
Нагатинский затон
|
улица Речников, дом 26, корпус 2
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Севанская улица, дом 19, корпус 2
|
ЮАО