Предварительный перечень сносимых пятиэтажек

Список московских домов, попавших в проект программы реновации, жители которых проголосуют за или против сноса своей пятиэтажки

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Обнародован список московских пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации. В предварительный список вошли 4566 домов.

Собственники или наниматели квартир с 15 мая по 15 июня могут проголосовать за или против снос этих пятиэтажек. Голосование будет проводиться в электронной системе "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы".

Округ Район Адрес СЗАО Митино Парковая улица, дом 14 СЗАО Митино Парковая улица, дом 30 СЗАО Митино Парковая улица, дом 31 СЗАО Митино Парковая улица, дом 29 СЗАО Митино Центральная улица, дом 2 СЗАО Митино Центральная улица, дом 6 СЗАО Митино Центральная улица, дом 9 СЗАО Митино Центральная улица, дом 19 СЗАО Митино Парковая улица, дом 18 СЗАО Митино Фабричная улица, дом 4, корпус 1 СЗАО Митино Фабричная улица, дом 4, корпус 2 СЗАО Митино Центральная улица, дом 12 СЗАО Митино Центральная улица, дом 17 СЗАО Митино Парковая улица, дом 3 СЗАО Митино Парковая улица, дом 7 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамский проезд, дом 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамский проезд, дом 3, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамский проезд, дом 4, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамский проезд, дом 4, корпус 2 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамский проезд, дом 5, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамский проезд, дом 6, корпус 2 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе, дом 92 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе, дом 94 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе, дом 96/2 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе, дом 98 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе, дом 100 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе, дом 100, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе, дом 108 СЗАО Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе, дом 110 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 2 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 4 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 6, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 6, корпус 2 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 7, строение 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 9 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 11, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 11, корпус 2 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 11, корпус 3 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 13, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Врачебный проезд, дом 13, корпус 2 СЗАО Покровское-Стрешнево улица Габричевского, дом 1, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево улица Габричевского, дом 1, корпус 2

Округ Район Адрес СЗАО Покровское-Стрешнево улица Габричевского, дом 3, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево улица Габричевского, дом 3, корпус 2 СЗАО Покровское-Стрешнево Полесский проезд, дом 4, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Полесский проезд, дом 4, корпус 2 СЗАО Покровское-Стрешнево Полесский проезд, дом 6, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево Полесский проезд, дом 6, корпус 2 СЗАО Покровское-Стрешнево Полесский проезд, дом 8 СЗАО Покровское-Стрешнево Полесский проезд, дом 10 СЗАО Покровское-Стрешнево Полесский проезд, дом 12 СЗАО Покровское-Стрешнево проезд Стратонавтов, дом 13, корпус 1 СЗАО Покровское-Стрешнево проезд Стратонавтов, дом 13, корпус 2 СЗАО Покровское-Стрешнево проезд Стратонавтов, дом 17 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 25, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 27, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 27, корпус 2 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 27, корпус 3 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 27, корпус 4 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 29, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 29, корпус 2 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 31 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 33, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 45, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 45, корпус 2 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 47, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 47, корпус 2 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 49, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 49, корпус 2 СЗАО Северное Тушино Планерная улица, дом 16, корпус 1 СЗАО Северное Тушино Планерная улица, дом 16, корпус 2 СЗАО Северное Тушино Планерная улица, дом 16, корпус 3 СЗАО Северное Тушино Планерная улица, дом 16, корпус 4 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 67, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 67, корпус 2 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 67, корпус 3 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 67, корпус 4 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 69 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 83, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 83, корпус 2 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 83, корпус 3 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 83, корпус 4 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 85, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 85, корпус 3 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 85, корпус 4 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 89, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 89, корпус 2 СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 89, корпус 3

Округ Район Адрес СЗАО Северное Тушино улица Свободы, дом 89, корпус 4 СЗАО Северное Тушино Туристская улица, дом 19, корпус 2 СЗАО Северное Тушино Туристская улица, дом 19, корпус 3 СЗАО Северное Тушино Туристская улица, дом 19, корпус 4 СЗАО Северное Тушино Туристская улица, дом 25, корпус 2 СЗАО Северное Тушино Туристская улица, дом 27, корпус 2 СЗАО Северное Тушино Туристская улица, дом 29, корпус 2 СЗАО Северное Тушино Туристская улица, дом 31, корпус 2 СЗАО Северное Тушино улица Фомичёвой, дом 2 СЗАО Северное Тушино улица Фомичёвой, дом 4 СЗАО Северное Тушино улица Фомичёвой, дом 6 СЗАО Северное Тушино улица Фомичёвой, дом 7, корпус 1 СЗАО Северное Тушино улица Фомичёвой, дом 9 СЗАО Северное Тушино улица Фомичёвой, дом 11 СЗАО Северное Тушино Химкинский бульвар, дом 6 СЗАО Северное Тушино Химкинский бульвар, дом 8 СЗАО Северное Тушино Химкинский бульвар, дом 16, корпус 2 СЗАО Северное Тушино Химкинский бульвар, дом 16, корпус 3 СЗАО Северное Тушино Химкинский бульвар, дом 16, корпус 4 СЗАО Северное Тушино Химкинский бульвар, дом 16, корпус 5 СЗАО Северное Тушино улица Героев Панфиловцев, дом 2 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 5 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 6 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 1, корпус 7 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 4 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 5 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 6 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 7 СЗАО Хорошево-Мневники улица Демьяна Бедного, дом 7 СЗАО Хорошево-Мневники улица Генерала Глаголева, дом 7, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники улица Генерала Глаголева, дом 9, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники улица Генерала Глаголева, дом 13, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 4, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 4, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 4, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 4, корпус 4 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 5, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 6, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 7 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 8 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 9, корпус 1

Округ Район Адрес СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 9, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 9, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 13, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 13, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 13, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 16 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 18, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 20 СЗАО Хорошево-Мневники Живописная улица, дом 22 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 20, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 20, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 20, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 21 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 22, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 22, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 24, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 24, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 24, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 28 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 29 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 32 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 36 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 38 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 40 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 62 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 64, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники проспект Маршала Жукова, дом 66 СЗАО Хорошево-Мневники Карамышевская набережная, дом 4 СЗАО Хорошево-Мневники Карамышевская набережная, дом 6 СЗАО Хорошево-Мневники Карамышевская набережная, дом 8 СЗАО Хорошево-Мневники Карамышевская набережная, дом 12 СЗАО Хорошево-Мневники Карамышевская набережная, дом 14 СЗАО Хорошево-Мневники Карамышевская набережная, дом 16 СЗАО Хорошево-Мневники Карамышевская набережная, дом 20 СЗАО Хорошево-Мневники Карамышевская набережная, дом 22, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники Карамышевская набережная, дом 24 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 2 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 6, корпус 4 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 10, корпус 2

Округ Район Адрес СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 10, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 12 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 14, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 14, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 14, корпус 4 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 16, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 18, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 18, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 18, корпус 4 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 20 СЗАО Хорошево-Мневники бульвар Генерала Карбышева, дом 24, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники улица Мнёвники, дом 18 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 4 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 6 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 8 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 10, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 10, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 4 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 5 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 14, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 14, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 14, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 14, корпус 4 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 16, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 16, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 16, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники улица Народного Ополчения, дом 21, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 4, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 4, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 6, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 6, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 8, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 8, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 8, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 10, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 10, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 12, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 12, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 12, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 14, корпус 2 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 14, корпус 3 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 16, корпус 1 СЗАО Хорошево-Мневники набережная Новикова-Прибоя, дом 16, корпус 2

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Округ Район Адрес ЗАО Фили-Давыдково улица Олеко Дундича, дом 35, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Олеко Дундича, дом 37 ЗАО Фили-Давыдково улица Олеко Дундича, дом 39, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Олеко Дундича, дом 39, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Олеко Дундича, дом 45, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Олеко Дундича, дом 45, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Олеко Дундича, дом 47 ЗАО Можайский Запорожская улица, дом 2 ЗАО Можайский Запорожская улица, дом 4 ЗАО Можайский Запорожская улица, дом 8 ЗАО Филевский парк Заречная улица, дом 5, корпус 1 ЗАО Филевский парк Заречная улица, дом 5, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Инициативная улица, дом 14, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Инициативная улица, дом 14, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Инициативная улица, дом 16, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Инициативная улица, дом 16, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково Инициативная улица, дом 16, корпус 4 ЗАО Фили-Давыдково Инициативная улица, дом 16, корпус 5 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 23, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 23, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 23, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 23, корпус 4 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 27, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 27, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 27, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 27, корпус 5 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 31, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 31, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 31, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 32, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 32, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 36, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 36, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 36, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 40, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская улица, дом 40, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Клочкова, дом 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Клочкова, дом 4 ЗАО Фили-Давыдково улица Клочкова, дом 6 ЗАО Фили-Давыдково улица Клочкова, дом 8 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Наташи Ковшовой, дом 3 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Наташи Ковшовой, дом 7/1 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Елены Колесовой, дом 3 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 3 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 5 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 7

Округ Район Адрес ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 11 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 13 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 17 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 21 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 23 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 25 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 29 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 31 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 35 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 39 ЗАО Проспект Вернадского улица Коштоянца, дом 41 ЗАО Можайский улица Красных Зорь, дом 23 ЗАО Можайский улица Красных Зорь, дом 25 ЗАО Можайский улица Красных Зорь, дом 27 ЗАО Можайский улица Красных Зорь, дом 29 ЗАО Можайский улица Красных Зорь, дом 33 ЗАО Можайский улица Красных Зорь, дом 35 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 34, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 34, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 36 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 38, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 38, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 40, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 40, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 42, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 42, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 44, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 44, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 44, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская улица, дом 44, корпус 4 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 3, корпус 1 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 3, корпус 2 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 4 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 5, корпус 1 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 6 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 8 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 10 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 12, корпус 1 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 12, корпус 2 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 12, корпус 3 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 12, корпус 4 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 13 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 14 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 15, корпус 1 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 16, корпус 1 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 16, корпус 2

Округ Район Адрес ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 16, корпус 3 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 17 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 18, корпус 1 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 18, корпус 3 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 18, корпус 4 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 18, корпус 5 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 22, корпус 1 ЗАО Можайский улица Кубинка, дом 22, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 4, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 4, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 4, корпус 4 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 6, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 8, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 8, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 8, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 8, корпус 4 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 12, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 12, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Герасима Курина, дом 12, корпус 3 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 28 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 32 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 34 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 36 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 60 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 62 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 64 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 68 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 70 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 80 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 82 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 86 ЗАО Можайский Вяземская улица, дом 11, корпус 1 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская улица, дом 20, корпус 1 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская улица, дом 24 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская улица, дом 26 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская улица, дом 30 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская улица, дом 32, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Минская улица, дом 3 ЗАО Фили-Давыдково Минская улица, дом 7 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 19 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 20, корпус 2 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 21, корпус 2 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 23 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 27 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 30 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 38, корпус 2

Округ Район Адрес ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 38, корпус 3 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 38, корпус 4 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 45, корпус 3 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 45, корпус 4 ЗАО Можайский Можайское шоссе, дом 48 ЗАО Кунцево Молодогвардейская улица, дом 49 ЗАО Кунцево Молодогвардейская улица, дом 51 ЗАО Кунцево Молодогвардейская улица, дом 53 ЗАО Кунцево Молодогвардейская улица, дом 55 ЗАО Солнцево Наро-Фоминская улица, дом 3 ЗАО Солнцево Наро-Фоминская улица, дом 5 ЗАО Солнцево Наро-Фоминская улица, дом 7 ЗАО Солнцево Наро-Фоминская улица, дом 9 ЗАО Солнцево Наро-Фоминская улица, дом 10 ЗАО Солнцево Наро-Фоминская улица, дом 11 ЗАО Солнцево Наро-Фоминская улица, дом 13 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 2 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 8 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 10 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 12 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 14, корпус 1 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 14, корпус 2 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 16, корпус 2 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 16, корпус 3 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 18 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 20 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 22 ЗАО Можайский улица Маршала Неделина, дом 24 ЗАО Филевский парк Новозаводская улица, дом 8/8, корпус 5 ЗАО Филевский парк Новозаводская улица, дом 8/8, корпус 6 ЗАО Филевский парк Новозаводская улица, дом 13 ЗАО Филевский парк Новозаводская улица, дом 15, корпус 1 ЗАО Филевский парк Новозаводская улица, дом 15, корпус 2 ЗАО Филевский парк Новозаводская улица, дом 17, корпус 1 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 2/12 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 4/9 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 6 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 10 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 12 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 14 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 20 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 22 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 24 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 28 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 30, корпус 1 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 30, корпус 2

Округ Район Адрес ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 32, корпус 1 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 32, корпус 2 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 32, корпус 3 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 34, корпус 1 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 34, корпус 2 ЗАО Очаково-Матвеевское Озёрная улица, дом 34, корпус 3 ЗАО Кунцево Оршанская улица, дом 4 ЗАО Кунцево Оршанская улица, дом 6 ЗАО Кунцево Оршанская улица, дом 8, корпус 1 ЗАО Кунцево Оршанская улица, дом 8, корпус 4 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 9 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 11 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 14 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 16 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 22 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 23/8 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 27 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 29 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 33 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 34 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 36 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 43 ЗАО Очаково-Матвеевское Большая Очаковская улица, дом 45, корпус 1 ЗАО Очаково-Матвеевское 1-й Очаковский переулок, дом 4 ЗАО Очаково-Матвеевское 1-й Очаковский переулок, дом 10 ЗАО Очаково-Матвеевское 4-й Очаковский переулок, дом 3 ЗАО Очаково-Матвеевское Очаковское шоссе, дом 2, корпус 1 ЗАО Очаково-Матвеевское Очаковское шоссе, дом 2, корпус 2 ЗАО Очаково-Матвеевское Очаковское шоссе, дом 4, корпус 1 ЗАО Кунцево Партизанская улица, дом 31 ЗАО Кунцево Партизанская улица, дом 33, корпус 1 ЗАО Кунцево Партизанская улица, дом 33, корпус 2 ЗАО Кунцево Партизанская улица, дом 35, корпус 1 ЗАО Кунцево Партизанская улица, дом 35, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Пивченкова, дом 1, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Пивченкова, дом 1, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Пивченкова, дом 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Пивченкова, дом 4 ЗАО Фили-Давыдково улица Пивченкова, дом 6 ЗАО Фили-Давыдково улица Пивченкова, дом 8 ЗАО Фили-Давыдково улица Пивченкова, дом 12 ЗАО Фили-Давыдково улица Пивченкова, дом 14 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Марии Поливановой, дом 2/19 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Марии Поливановой, дом 4 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Марии Поливановой, дом 9А ЗАО Очаково-Матвеевское улица Марии Поливановой, дом 11

Округ Район Адрес ЗАО Очаково-Матвеевское улица Марии Поливановой, дом 11А ЗАО Очаково-Матвеевское улица Марии Поливановой, дом 13 ЗАО Солнцево Попутная улица, дом 1 ЗАО Солнцево Попутная улица, дом 2 ЗАО Солнцево Попутная улица, дом 3, корпус 1 ЗАО Солнцево Попутная улица, дом 4 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Пржевальского, дом 9 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Пржевальского, дом 10 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Пржевальского, дом 10А ЗАО Очаково-Матвеевское улица Пржевальского, дом 12 ЗАО Очаково-Матвеевское улица Пржевальского, дом 14/16 ЗАО Очаково-Матвеевское проектируемый проезд № 1980, дом 3 ЗАО Очаково-Матвеевское проектируемый проезд № 1980, дом 5 ЗАО Очаково-Матвеевское проектируемый проезд № 1980, дом 7, корпус 1 ЗАО Очаково-Матвеевское проектируемый проезд № 1980, дом 7, корпус 2 ЗАО Очаково-Матвеевское проектируемый проезд № 1980, дом 7, корпус 3 ЗАО Очаково-Матвеевское проектируемый проезд № 1980, дом 7, корпус 4 ЗАО Солнцево Родниковая улица, дом 4 ЗАО Солнцево Родниковая улица, дом 4, корпус 1 ЗАО Солнцево Родниковая улица, дом 4, корпус 2 ЗАО Солнцево Родниковая улица, дом 4, корпус 3 ЗАО Солнцево Родниковая улица, дом 6 ЗАО Солнцево Родниковая улица, дом 8 ЗАО Солнцево Родниковая улица, дом 10 ЗАО Солнцево Родниковая улица, дом 12 ЗАО Фили-Давыдково улица Алексея Свиридова, дом 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Алексея Свиридова, дом 3 ЗАО Фили-Давыдково улица Алексея Свиридова, дом 5 ЗАО Фили-Давыдково улица Алексея Свиридова, дом 15, корпус 2 ЗАО Филевский парк Сеславинская улица, дом 38 ЗАО Можайский Сколковское шоссе, дом 7 ЗАО Можайский Сколковское шоссе, дом 24 ЗАО Можайский Сколковское шоссе, дом 26, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 34 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 28, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 28, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 28, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 26 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 24 ЗАО Фили-Давыдково Инициативная улица, дом 18 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 18, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 18, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 18, корпус 3 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 16 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 2

Округ Район Адрес ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 3 ЗАО Кунцево улица Леси Украинки, дом 6, корпус 2 ЗАО Можайский улица Толбухина, дом 2, корпус 1 ЗАО Можайский улица Толбухина, дом 2, корпус 2 ЗАО Можайский улица Толбухина, дом 4, корпус 1 ЗАО Можайский улица Толбухина, дом 4, корпус 2 ЗАО Можайский улица Толбухина, дом 9, корпус 2 ЗАО Можайский улица Толбухина, дом 11, корпус 1 ЗАО Можайский улица Толбухина, дом 14 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 33 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 35 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 37 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 39 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 41 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 43 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 45 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 47 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 49 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 51 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 53 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 55 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 57 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 59 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 61 ЗАО Проспект Вернадского улица Удальцова, дом 63 ЗАО Кунцево улица Леси Украинки, дом 12 ЗАО Филевский парк Большая Филёвская улица, дом 8, корпус 1 ЗАО Филевский парк Большая Филёвская улица, дом 8, корпус 2 ЗАО Филевский парк Большая Филёвская улица, дом 10 ЗАО Филевский парк Большая Филёвская улица, дом 12 ЗАО Филевский парк Большая Филёвская улица, дом 14, корпус 1 ЗАО Кунцево улица Ивана Франко, дом 34 ЗАО Кунцево Ярцевская улица, дом 5 ЗАО Кунцево Ярцевская улица, дом 7 ЗАО Кунцево Ярцевская улица, дом 9 ЗАО Кунцево Ярцевская улица, дом 11, корпус 2 ЗАО Кунцево Ярцевская улица, дом 11, корпус 3 ЗАО Кунцево Ярцевская улица, дом 13 ЗАО Кунцево Ярцевская улица, дом 15 ЗАО Кунцево Ярцевская улица, дом 23 ЗАО Кунцево Ярцевская улица, дом 25 ЗАО Кунцево Полоцкая улица, дом 5, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково Аминьевское шоссе, дом 22 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская улица, дом 28 ЗАО Солнцево Боровский проезд, дом 22 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 78

Округ Район Адрес ЗАО Проспект Вернадского проспект Вернадского, дом 75 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 24 ЗАО Проспект Вернадского улица Лобачевского, дом 26 ЗАО Кунцево улица Боженко, дом 11, корпус 1 ЗАО Кунцево улица Боженко, дом 11, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Артамонова, дом 20 ЗАО Кунцево Кунцевская улица, дом 11 ЗАО Фили-Давыдково улица Артамонова, дом 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Пивченкова, дом 10 ЗАО Можайский 1-й переулок Петра Алексеева, дом 4 ЗАО Фили-Давыдково улица Артамонова, дом 4, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Артамонова, дом 4, корпус 2 ЗАО Фили-Давыдково улица Артамонова, дом 8, корпус 1 ЗАО Фили-Давыдково улица Артамонова, дом 8, корпус 2 ЗАО Филевский парк улица Барклая, дом 7/1, корпус 2 ЗАО Можайский Верейская улица, дом 19 ЗАО Можайский Верейская улица, дом 23 ЗАО Внуково 1-я Рейсовая улица, дом 1/21 ЗАО Внуково Большая Внуковская улица, дом 23 ЗАО Внуково Большая Внуковская улица, дом 25 ЗАО Внуково Большая Внуковская улица, дом 27 ЗАО Внуково 2-я Рейсовая улица, дом 8/29 ЗАО Можайский 2-й Дорогобужский переулок, дом 6 ЗАО Можайский 2-й Дорогобужский переулок, дом 9 ЗАО Филевский парк Кастанаевская улица, дом 3 ЗАО Филевский парк улица Василисы Кожиной, дом 8, корпус 1 ЗАО Филевский парк улица Василисы Кожиной, дом 16, корпус 2 ЗАО Кунцево Кунцевская улица, дом 7, корпус 2 ЗАО Кунцево Кунцевская улица, дом 9, корпус 1 ЗАО Кунцево Кунцевская улица, дом 9, корпус 2 ЗАО Кунцево Кунцевская улица, дом 7, корпус 1 ЗАО Кунцево Кунцевская улица, дом 13 ЗАО Кунцево Кунцевская улица, дом 15 ЗАО Раменки улица Лобачевского, дом 106 ЗАО Ново-Переделкино 1-я улица Лукино, дом 9 ЗАО Можайский Сколковское шоссе, дом 22, корпус 1 ЗАО Филевский парк улица Василисы Кожиной, дом 16, корпус 1 ЗАО Филевский парк 3-я Филёвская улица, дом 4 ЗАО Филевский парк 3-я Филёвская улица, дом 6, корпус 1 ЗАО Филевский парк 3-я Филёвская улица, дом 7, корпус 1 ЗАО Филевский парк 3-я Филёвская улица, дом 7, корпус 2 ЗАО Филевский парк 3-я Филёвская улица, дом 8, корпус 1 ЗАО Филевский парк 3-я Филёвская улица, дом 10 ЗАО Кунцево улица Ивана Франко, дом 32, корпус 2 ЗАО Кунцево улица Ивана Франко, дом 32, корпус 3 ЗАО Ново-Переделкино 7-я улица Лазенки, дом 8

Округ Район Адрес ЗАО Ново-Переделкино 7-я улица Лазенки, дом 4 ЗАО Ново-Переделкино 7-я улица Лазенки, дом 6 ЗАО Ново-Переделкино 7-я улица Лазенки, дом 2 ЗАО Ново-Переделкино 7-я улица Лазенки, дом 10 ЗАО Ново-Переделкино 6-я улица Лазенки, дом 5 ЗАО Ново-Переделкино 6-я улица Лазенки, дом 28 ЗАО Внуково посёлок Толстопальцево, улица Осипенко, дом 8, строение 3 ЗАО Ново-Переделкино 6-я улица Лазенки, дом 3 ЗАО Ново-Переделкино 6-я улица Лазенки, дом 7 ЗАО Кунцево Екатерины Будановой улица, дом 1 ЗАО Можайский Верейская улица, дом 21 ЗелАО Силино город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11Б ЗелАО Силино город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11А ЗелАО Силино город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11В ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 2 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 4 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 4А ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 6А ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 8 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 10 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 12А ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 12Б ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 14 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 14А ЗелАО Крюково город Зеленоград, улица Крупской, дом 2 ЗелАО Крюково город Зеленоград, улица Крупской, дом 6 ЗелАО Крюково город Зеленоград, улица Крупской, дом 10 ЗелАО Крюково город Зеленоград, улица Ленина, дом 1 ЗелАО Крюково город Зеленоград, корпус 1810 ЗелАО Крюково город Зеленоград, корпус 1809 ЗелАО Крюково город Зеленоград, корпус 1808 ЗелАО Крюково город Зеленоград, корпус 1806 ЗелАО Крюково город Зеленоград, улица 1 Мая, дом 2 ЗелАО Крюково город Зеленоград, улица 1 Мая, дом 4 ЗелАО Крюково город Зеленоград, улица Вторая Пятилетка, дом 4 ЗелАО Крюково город Зеленоград, улица Вторая Пятилетка, дом 2 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Советская улица, дом 2 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Советская улица, дом 4 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Советская улица, дом 6 ЗелАО Старое Крюково город Зеленоград, корпус 925 ЗелАО Старое Крюково город Зеленоград, корпус 926 ЗелАО Старое Крюково город Зеленоград, корпус 927 ЗелАО Крюково город Зеленоград, корпус 1807 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 6 ЗелАО Крюково город Зеленоград, Заводская улица, дом 16 САО Дмитровский Дмитровское шоссе, дом 125, корпус 2

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Округ Район Адрес ЮАО Царицыно Весёлая улица, дом 33, корпус 1 ЮАО Царицыно Весёлая улица, дом 33, корпус 2 ЮАО Царицыно Весёлая улица, дом 33, корпус 4 ЮАО Царицыно Весёлая улица, дом 33, корпус 5 ЮАО Царицыно Весёлая улица, дом 33, корпус 6 ЮАО Царицыно Весёлая улица, дом 33, корпус 7 ЮАО Чертаново Южное улица Газопровод, дом 7, корпус 1 ЮАО Чертаново Южное улица Газопровод, дом 7, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 2, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 2, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 3 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 4, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 4, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 4, корпус 3 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 5, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 5, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 6, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 6, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 6, корпус 3 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 7, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 7, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 8, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 9, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 10, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 10, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 10, корпус 3 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 11, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 11, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 12, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 12, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 12, корпус 3 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 12, корпус 4 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 13, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 13, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 14, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 14, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 15, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 15, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 16, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 16, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 16, корпус 3 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 16, корпус 4 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 16, корпус 5 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 17, корпус 1 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 17, корпус 2 ЮАО Царицыно Ереванская улица, дом 22, корпус 2

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Округ Район Адрес ЮАО Царицыно Кавказский бульвар, дом 44, корпус 3 ЮАО Царицыно Кавказский бульвар, дом 46, корпус 1 ЮАО Царицыно Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2 ЮАО Царицыно Кавказский бульвар, дом 46, корпус 3 ЮАО Царицыно Кавказский бульвар, дом 47, корпус 1 ЮАО Царицыно Кавказский бульвар, дом 47, корпус 2 ЮАО Царицыно улица Бехтерева, дом 25/49 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 11 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 13 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 15 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 23 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 25 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 27 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 33 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 35 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 37 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 41 ЮАО Царицыно Кантемировская улица, дом 43 ЮАО Бирюлево Восточное Касимовская улица, дом 19, корпус 2 ЮАО Бирюлево Восточное Касимовская улица, дом 31, корпус 2 ЮАО Бирюлево Восточное Касимовская улица, дом 33 ЮАО Бирюлево Восточное Касимовская улица, дом 35 ЮАО Бирюлево Восточное Касимовская улица, дом 37 ЮАО Бирюлево Восточное Касимовская улица, дом 39, корпус 1 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 4 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 6 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 8 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 18, корпус 1 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 18, корпус 2 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 24, корпус 1 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 24, корпус 2 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 24, корпус 3 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 26, корпус 1 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 26, корпус 2 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 26, корпус 3 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 28, корпус 2 ЮАО Царицыно Каспийская улица, дом 28, корпус 3 ЮАО Москворечье-Сабурово Каширское шоссе, дом 54, корпус 2А ЮАО Москворечье-Сабурово Каширское шоссе, дом 54, корпус 2 ЮАО Москворечье-Сабурово Каширское шоссе, дом 68, корпус 1 ЮАО Москворечье-Сабурово Каширское шоссе, дом 66, корпус 1 ЮАО Москворечье-Сабурово Каширское шоссе, дом 70, корпус 1 ЮАО Москворечье-Сабурово Каширское шоссе, дом 72, корпус 1 ЮАО Нагатинский затон Кленовый бульвар, дом 20, корпус 1 ЮАО Нагатинский затон Кленовый бульвар, дом 20, корпус 2 ЮАО Нагатинский затон Кленовый бульвар, дом 20, корпус 3

Округ Район Адрес ЮАО Даниловский 5-я Кожуховская улица, дом 3 ЮАО Даниловский 5-я Кожуховская улица, дом 8 ЮАО Даниловский 2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 1 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Кошкина, дом 9 ЮАО Нагорный Криворожская улица, дом 3 ЮАО Нагорный Криворожская улица, дом 5 ЮАО Нагорный Криворожская улица, дом 15 ЮАО Нагорный Криворожская улица, дом 17 ЮАО Нагорный Криворожская улица, дом 19 ЮАО Даниловский улица Лобанова, дом 4 ЮАО Царицыно улица Медиков, дом 6 ЮАО Царицыно улица Медиков, дом 10 ЮАО Царицыно улица Медиков, дом 14 ЮАО Царицыно улица Медиков, дом 18 ЮАО Царицыно улица Медиков, дом 26, корпус 1 ЮАО Царицыно улица Медиков, дом 26, корпус 2 ЮАО Царицыно улица Медиков, дом 28, корпус 1 ЮАО Царицыно улица Медиков, дом 28, корпус 2 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 9, корпус 1 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 9, корпус 2 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 11 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 13 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 17 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 47, корпус 1 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 47, корпус 2 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 49 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 51, корпус 1 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 51, корпус 2 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 55, корпус 1 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Москворечье, дом 55, корпус 2 ЮАО Москворечье-Сабурово улица Кошкина, дом 7 ЮАО Нагатинский затон Нагатинская набережная, дом 42, корпус 2 ЮАО Нагатинский затон Нагатинская набережная, дом 42, корпус 3 ЮАО Нагатинский затон Нагатинская набережная, дом 46, корпус 2 ЮАО Нагатинский затон Нагатинская набережная, дом 46, корпус 3 ЮАО Нагатинский затон Нагатинская набережная, дом 56, корпус 2 ЮАО Нагатинский затон Нагатинская набережная, дом 58, корпус 2 ЮАО Нагатинский затон Нагатинская набережная, дом 62, корпус 2 ЮАО Нагатинский затон Нагатинская набережная, дом 64, корпус 1 ЮАО Нагатинский затон Нагатинская набережная, дом 66, корпус 2 ЮАО Нагатинский затон улица Новинки, дом 3 ЮАО Нагатинский затон улица Новинки, дом 5 ЮАО Нагатинский затон улица Новинки, дом 7 ЮАО Даниловский 3-й Павелецкий проезд, дом 2 ЮАО Даниловский Павелецкая набережная, дом 10, корпус 2 ЮАО Даниловский Павелецкая набережная, дом 10, корпус 3