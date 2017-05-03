Володин предложил отложить второе чтение законопроекта о пятиэтажках на начало июля

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение проекта закона о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении.

"По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу, принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно", - сообщило в среду думское управление по связам с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Московские власти планируют провести опрос жителей пятиэтажек, вошедших в предварительный список, в период с 15 мая по 15 июня этого года. Выразить свое мнение можно будет в электронной системе "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы".

В перечень пятиэтажек для голосования жителей для последующего формирования проекта программы реновации включено 4566 домов, расположенных в 85 районах Старой Москвы и шести поселениях на новых территориях.

В связи с голосованием Володин предложил депутатам Государственной Думы от Москвы в указанный период провести встречи с жителями домов, чтобы лучше понять, что волнует людей, какие опасения у них есть, сообщили в Госдуме.

Думское управление обратило внимание на то, что Володин предложил по итогам голосования москвичей провести парламентские слушания о реновации жилого фонда в Москве. "Оптимально - в конце июня, когда окончательные результаты голосования будут уже известны", - уточнил спикер. По его словам, столь масштабный и социально-значимый законопроект перед внесением основных поправок требует самого широкого общественного и экспертного обсуждения.

"Соответственно, рассматривать законопроект о реновации во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур - ориентировочно в начале июля. Время до этого необходимо использовать для детальной проработки и экспертного обсуждения поправок ко второму чтению", - сказал Володин.

"Пока не выработаем нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей домов, подпадающих под реновацию, законопроект принимать не будем", - заявил председатель Госдумы.

В первом чтении законопроект о сносе московских пятиэтажек был принят 20 апреля. Согласно документу, у жильцов сносимых домов не будет права оспаривать решение о сносе в суде. Посредством судебной инстанции можно будет только решить вопрос о равнозначности предоставляемого взамен нового жилья.

Источник в думском аппарате сообщил журналистам, что решение о дате второго чтения законопроекта будет приниматься на ближайшем заседании Совета Думы 16 мая. Если закон будет принят в трех чтениях, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

26 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что не подпишет закон о сносе и перестройке пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать права граждан. "Есть еще один законопроект, который привлекает внимание общественности в Москве. Речь идет о расселении пятиэтажек", - сказал президент на встрече с правительством.

По замыслу мэра Москвы Сергея Собянина, цель заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах, построенных еще в середине прошлого века, сказал президент.

"Но, безусловно, это должно быть сделано таким образом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность. И все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия", - подчеркнул глава государства.

"Повторяю еще раз, ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены. Поэтому я прошу правительство обратить на это внимание и в диалоге с депутатами Госдумы обеспечить прохождение такого закона, который бы эти права граждан обеспечил", - отметил Путин.

"Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу этот закон проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью", - заявил президент.