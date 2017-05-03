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Москва

Два десятка улиц в Москве перекроют 3 мая из-за репетиции парада Победы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В связи со второй репетицией парада на Красной площади и прохождения военной техники с 17:00 27 апреля будет ограничено движение почти на 20 столичных улицах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Движение будет перекрыто по маршруту прохождения военной техники на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой улице, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах, Болотной улице и Болотной площади, на Моховой улице, Воздвиженке, Новом Арбате и Новинском бульваре.

Аналогичные ограничения движения будут действовать во время генеральной репетиции 7 мая и самого парада 9 мая с 05:00.

"Просим водителей, по возможности, отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями", - призывают в департаменте.

Там напомнили, что на пути следования колонны военной техники находятся станции метро "Молодежная", "Крылатское", "Полежаевская", "Улица 1905 года", "Краснопресненская", "Баррикадная", "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина", "Александровский сад", "Арбатская", "Смоленская".

Кроме того, в связи с репетицией с 16:00 среды будет изменен режим работы нескольких десятков маршрутов автобусов и троллейбусов. Подробная информация об изменениях размещена на сайте "Мосгортранса", а также на остановках общественного транспорта.

Теги: Москва
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