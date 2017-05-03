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Москва

Мосгорсуд подтвердил отказ в рассмотрении жалобы на обыск у журналистки Световой

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда Москвы об отказе принять к рассмотрению жалобу правозащитницы и журналистки Зои Световой на обыск в ее квартире по делу ЮКОСа, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья в среду.

Адвокаты Сергей Бадамшин и Олег Елисеев, представляющие интересы Световой, просили суд признать решение суда первой инстанции незаконным.

По словам Бадамшина, рассмотрение жалоб в Басманном суде постановлено в зависимость от его загруженности. "Если у них много дел, им проще отклонить жалобу, чтобы мы уже встречались в Мосгорсуде", - сказал защитник.

Кроме того, он подчеркнул, что адвокаты Световой не были уведомлены о планирующихся обысках - таким образом, было нарушено ее право на защиту интересов.

Со своей стороны, второй защитник Елисеев обратил внимание суда на то, что следователи при обыске нарушили право Световой на тайну частной жизни, так как они в присутствии журналиста осматривали материалы, не имеющие отношение к уголовному делу, в том числе, ее личную корреспонденцию.

Как сообщалось, 28 февраля 2017 года в квартире Световой прошёл обыск. Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила "Интерфаксу", что следственные действия не связаны с профессиональной деятельностью журналистки и проводились по делу о хищении активов компании ЮКОС.

Петренко отметила, что "следствием были получены сведения о хранении у Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в РФ и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Ходорковским и его соучастниками".

Впоследствии защита Световой обжаловала в Басманном суде проведение обысков в порядке статьи 125 УПК (Уголовно-процессуального кодекса - ИФ). 9 марта Басманный суд Москвы отказался принять жалобу к рассмотрению.

Теги: Мосгорсуд
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