Праздничную подсветку будут включать в Москве с 5 по 9 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Динамическая подсветка будет работать на более чем 50 зданиях в Москве в честь Дня Победы, сообщает официальный портал столичной мэрии.

Москвичи и гости города увидят подсвеченные в цвета георгиевской ленты и российского триколора здания на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, проспекте Мира и Ленинском проспекте, на Новом Арбате и Большой Полянке, говорится в сообщении.

Праздничная подсветка будет включаться каждый вечер с 5 по 9 мая.

Специальная иллюминация также заработает на Крымском и Патриаршем мостах, на развязках МКАД с Ярославским, Ленинградским, Рублевским, Можайским, Варшавским шоссе и Ленинским проспектом.

Кроме того, на домах-книжках на Новом Арбате в честь Дня Победы покажут цифровое шоу - видеооткрытки с Вечным огнем, цветками вишни и надписью "9 Мая" на фоне весеннего неба, георгиевской лентой и праздничным салютом.

Трансляции будут идти с 5 по 9 мая с 20:20-20:30 до полуночи, уточняют в мэрии.