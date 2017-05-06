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Москва

Парковка в Москве 7-9 мая будет бесплатной

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - С 7 по 9 мая парковка на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Собеседник агентства напомнил, что с 1 января 2016 года власти Москвы ввели постоянные парковочные каникулы по нерабочим праздничным дням, воскресеньям, по выходным дням, перенесенным в соответствии с федеральным законом, и по субботам, следующим за праздничным или выходным днем.

В связи с этим, парковка будет бесплатной не только 7 мая в воскресенье и в День Победы, но и 8 мая. При этом плоскостные платные парковки со шлагбаумами все майские праздники будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

В департаменте напомнили, что в связи с генеральной репетицией парада на Красной площади 7 мая, а также самого парада 9 мая вдоль двух десятков улиц, по которым проследует тяжелая военная техника, парковка автотранспорта ограничена.

"Мы просим автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в праздники многие уезжают за город, и интенсивность движения на дорогах снижается, поэтому бесплатная парковка не осложнит дорожную ситуацию.

Теги: Москва
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