Подмосковные пляжи подготовят к купальному сезону к июню

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Большинство муниципалитетов Подмосковья уже сформировало планы по открытию новых пляжей в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"По состоянию на начало мая таких планов не представили городские округа Долгопрудный, Домодедово и Лосино-Петровский, а также Волоколамский, Зарайский и Раменский районы", - отметили в пресс-службе.

Руководству этих муниципалитетов поручено сформировать такие планы в срок до 15 мая. При этом отдельное внимание рекомендовано обращать на уже существующие пляжи, имеющие статус неофициальных. Таковых в Подмосковье по итогам лета 2016 года насчитывалось более ста.

Он добавил, что если этого нельзя сделать по объективным причинам, то доступ на дикие пляжи должен быть перекрыт во избежание несчастных случаев на воде, а местным жителям нужно предоставить "полноценную альтернативу". "Работа по подготовке пляжей к купальному сезону должна быть завершена в срок до 1 июня", - сообщили в пресс-службе.