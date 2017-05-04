Москва

Подмосковные пляжи подготовят к купальному сезону к июню

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Большинство муниципалитетов Подмосковья уже сформировало планы по открытию новых пляжей в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"По состоянию на начало мая таких планов не представили городские округа Долгопрудный, Домодедово и Лосино-Петровский, а также Волоколамский, Зарайский и Раменский районы", - отметили в пресс-службе.

Руководству этих муниципалитетов поручено сформировать такие планы в срок до 15 мая. При этом отдельное внимание рекомендовано обращать на уже существующие пляжи, имеющие статус неофициальных. Таковых в Подмосковье по итогам лета 2016 года насчитывалось более ста.

Он добавил, что если этого нельзя сделать по объективным причинам, то доступ на дикие пляжи должен быть перекрыт во избежание несчастных случаев на воде, а местным жителям нужно предоставить "полноценную альтернативу". "Работа по подготовке пляжей к купальному сезону должна быть завершена в срок до 1 июня", - сообщили в пресс-службе.

Теги: Москва, Московская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домовВ предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домов
В перечень пятиэтажек для голосования жителей вошли строения в 85 районах и в шести поселениях на новых территорияхПодробнее
Первомай в Москве стал самым теплым днем с начала годаПервомай в Москве стал самым теплым днем с начала года
Между тем синоптики предупредили о скором похолоданииПодробнее
Синоптики предупредили москвичей о похолоданииСиноптики предупредили москвичей о похолодании
В Гидрометцентре России не исключили заморозкиПодробнее
Во "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузомВо "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузом
По данным источника "Интерфакса", он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроныПодробнее
Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в МосквеПолиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не былоПодробнее
В Москве открылся сезон велопрокатаВ Москве открылся сезон велопроката
В столице заработали 350 пунктов проката, стоимость аренды велосипедов осталась прежней Подробнее
Мэр Москвы задекларировал доходыМэр Москвы задекларировал доходы
Доходы Сергея Собянина оказались ниже, чем у некоторых его заместителейПодробнее
Главный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновацииГлавный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновации
Как пример комфортных кварталов он указал застройку Фрунзенской набережной и пообещал строить дома высотой от 10 до 14 этажейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыВ миреСупруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностейВ РоссииТри четверти россиян признались в гордости своим гражданствомВ миреВ Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене Януковича
Режиссер Учитель поблагодарил митрополита Илариона за оценку "Матильды"
Трамп пожурил экс-советника Обамы за отказ от участия в слушаниях по выборам в США
В Еврокомиссии опровергли вмешательство в выборы в Великобритании и Франции
Орешкин анонсировал прием налоговых деклараций в МФЦ
Букмекеры оценили шансы сборной России на выигрыш ЧМ по хоккею
Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями
Путин поручил разработать механизм расселения аварийного жилья
"Стражи галактики": в поисках безудержного веселья
Правительство отчиталось о выполнении майских указов президента
ЦБ установил курсы доллара и евро на 5 мая
Путин заявил о неприемлемости политических убийств
Суда на месте крушения корабля "Лиман" изучат возможность его подъема
Подмосковные пляжи подготовят к купальному сезону к июню
ФСБ на Кубани пресекла канал поставки оружия и боеприпасов из Украины
Мантуров анонсировал первый вылет МС-21 в ближайшие недели
Синоптики предупредили москвичей о прохладной погоде с осадками в праздники
Собянин допустил включение девятиэтажек в программу реновации в особом порядке
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи