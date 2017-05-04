Синоптики предупредили москвичей о прохладной погоде с осадками в праздники

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По прогнозам Гидрометцентра России, в праздничные дни 8 и 9 мая столбики термометра в Москве установятся на отметке 5-10 и 3-8 градусов соответственно, сообщает пресс-служба ведомства.

"В понедельник, 8 мая, будут небольшие осадки. Ночью минус 4 - плюс 1 градус, днем 5-10 градусов тепла. Во вторник, 9 мая, на северной периферии южного циклона осадки будут умеренными. Ночью прогнозируется минус 2 - плюс 3 градуса, днем - всего лишь 3-8 градусов тепла. Атмосферное давление в этот день будет низким", - говорится в сообщении.

В преддверии праздников ожидается прохладная температура, максимальная температура воздуха составит 10 градусов днем. 5 и 6 мая погода будет аналогична той, что установилась в четверг днем.