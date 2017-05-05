На Лубянке загорелось выселенное здание

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожару в выселенном доме в центре Москвы присвоен второй - повышенный ранг сложности, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 8:57 пожару в выселенном здании по адресу: Лубянский проезд, 19 присвоен второй - повышенный ранг сложности", - сказал сотрудник пресс-службы. Информации о пострадавших не поступало.

"Движение по Лубянскому проезду ограничено. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда", - добавил сотрудник пресс-службы. "По уточненной информации площадь пожара составляет порядка 3 тыс. кв.м", - сказал сотрудник пресс-службы. Информации о пострадавших не поступало.