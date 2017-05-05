Главные новости
В миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американкеМоскваПожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолетаВ РоссииТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
Москва

В Москве перекрыли движение рядом с горящим зданием на Лубянке

Есть обновление от 10:30

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта в Москве по Лубянскому проезду и Славянской площади полностью перекрыто на время тушения пожара в выселенном здании по адресу Лубянский проезд, дом 19.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд спецтехники к месту возгорания. На месте находятся десятки сотрудников экстренных служб, пожарная техника и сотрудники полиции. По Лубянскому проезду протянуты пожарные рукава.

Горящее здание находится во дворах. Пожарные подводят к нему технику с выдвижными лестницами для тушения огня на верхнем, третьем этаже. Из окон здания и с его крыши идет бело-коричневый дым. Во дворах наблюдается задымление. Однако в самом Лубянском проезде запах дыма практически не чувствуется.

Как сообщалось, по данным МЧС, площадь пожара в выселенном здании в центре Москвы по адресу Лубянский проезд, 19 возросла с 500 до 3 тыс. квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Информации о пострадавших не поступало.

"Движение по Лубянскому проезду ограничено. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Пожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолетаПожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолета
Выселенное здание в Лубянском проезде, по предварительной оценке, уже полностью выгорело изнутриПодробнее
В предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домовВ предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домов
В перечень пятиэтажек для голосования жителей вошли строения в 85 районах и в шести поселениях на новых территорияхПодробнее
Первомай в Москве стал самым теплым днем с начала годаПервомай в Москве стал самым теплым днем с начала года
Между тем синоптики предупредили о скором похолоданииПодробнее
Синоптики предупредили москвичей о похолоданииСиноптики предупредили москвичей о похолодании
В Гидрометцентре России не исключили заморозкиПодробнее
Во "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузомВо "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузом
По данным источника "Интерфакса", он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроныПодробнее
Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в МосквеПолиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не былоПодробнее
В Москве открылся сезон велопрокатаВ Москве открылся сезон велопроката
В столице заработали 350 пунктов проката, стоимость аренды велосипедов осталась прежней Подробнее
Мэр Москвы задекларировал доходыМэр Москвы задекларировал доходы
Доходы Сергея Собянина оказались ниже, чем у некоторых его заместителейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 мая6 фото
04 мая
Фотохроника 4 мая
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американкеМоскваПожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолетаВ РоссииТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойЭкономикаЦены на нефть продолжили резкое падение
Крупный пожар в Лубянском проезде потушен
Доход генпрокурора Чайки за год вырос на полмиллиона рублей
Активисты Greenpeace повесили на Эйфелевой башне агитирующий против Ле Пен транспарант
Фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами вошел в состав соединения ВМФ РФ в Cредиземноморье
СБУ запретила въезд на Украину телеведущей Екатерине Варнаве
Крупный пожар в здании на Лубянке локализован
Таджикистан счел акцию "Бессмертный полк" противоречащей исламу и отказался от нее
Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию
На втором туре президентских выборов во Франции предсказали самую низкую явку с 1969 года
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-95 возле Аляски
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи