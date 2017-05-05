В Москве перекрыли движение рядом с горящим зданием на Лубянке

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта в Москве по Лубянскому проезду и Славянской площади полностью перекрыто на время тушения пожара в выселенном здании по адресу Лубянский проезд, дом 19.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд спецтехники к месту возгорания. На месте находятся десятки сотрудников экстренных служб, пожарная техника и сотрудники полиции. По Лубянскому проезду протянуты пожарные рукава.

Горящее здание находится во дворах. Пожарные подводят к нему технику с выдвижными лестницами для тушения огня на верхнем, третьем этаже. Из окон здания и с его крыши идет бело-коричневый дым. Во дворах наблюдается задымление. Однако в самом Лубянском проезде запах дыма практически не чувствуется.

Как сообщалось, по данным МЧС, площадь пожара в выселенном здании в центре Москвы по адресу Лубянский проезд, 19 возросла с 500 до 3 тыс. квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Информации о пострадавших не поступало.

"Движение по Лубянскому проезду ограничено. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.