Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сильный ветер и мокрый снег пройдут в областях Центрального федерального округа и в Москве в понедельник накануне 9 мая, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Мы выпускаем предупреждение о неблагоприятных погодных условиях по всему Центральному федеральному округу. Несмотря на то, что сейчас в Москве достаточно теплая погода, уже завтра ситуация начнет меняться, а 8 мая под влиянием циклона мы прогнозируем сильный заток холодных воздушных масс, который приведет к длительным интенсивным осадкам", - сказал он агентству в субботу.

По его словам, 8 мая и в ночь на 9 мая выпадет минимум половина месячной нормы осадков, причем в связи с сильным понижением температуры - в виде снега. Кроме того, ожидается сильный ветер - 15-20 м/с, в ночные и утренние часы - гололедица, налипание мокрого снега на провода.

"Мы даже прогнозируем установление временного снежного покрова до 10 см. Если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля, он не сойдет к утру", - сказал метеоролог.

Вместе с тем, по его словам, непогода придется в основном на понедельник и в ночь на вторник, а непосредственно в праздник погодные условия начнут постепенно улучшаться. Тем не менее, 9 мая будет все-таки холодно (утром - от 0 до плюс 2, днем - до плюс 5-6), ветрено, вероятность осадков сохранится, хотя они ослабеют.