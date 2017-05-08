В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

В ночь на 9 мая в столице похолодает до нуля градусов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице с вечера воскресенья к утру понедельника составил 10 мм, сообщили "Интерфаксу" в московском метеобюро.

"К 9:00 на ВДНХ, где расположена главная городская метеостанция, выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что осадки шли в виде дождя и мокрого снега. Рекордсменом по осадкам за ночь в Подмосковье стал Наро-Фоминск - 17 мм. Синоптики прогнозируют, что двухдневное ненастье прекратится в столичном регионе к вечеру 9 мая - утру 10 мая.

По расчетам метеобюро, к вечеру понедельника в Москве может выпасть еще до 25 мм влаги или почти половина месячной нормы осадков. Будет облачно, воздух прогреется до 4-6 градусов, возможен шквалистый ветер с порывами до 17 м/с.

В ночь на 9 мая прирост осадков в городе может составить до 9 мм, похолодает до нуля градусов, сохранится сильный ветер, на дорогах возможна гололедица.