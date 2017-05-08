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Москва

Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой

Как заверили в Минобороны, самолеты, "провоцирующие" осадки вдали от столицы, будут работать в течение всех суток

Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в День Победы выполнят разгон облаков над Москвой и областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ в понедельник.

"Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 0:00 9 мая в течение всех суток", - сказали в российском военном ведомстве.

Все самолеты прошли предварительную подготовку к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, "провоцирующими" осадки вдали от Москвы, а летчики и инженеры прошли особую теоретическую подготовку, отметили в министерстве.

"Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3 до 8 тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия", - добавили в Минобороны РФ.

Согласно прогнозу синоптиков, погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная - дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Разгон облаков позволит частично избавиться от осадков над Москвой.

Теги: Москва, ВКС, день Победы
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