Активистов "Открытой России" задержали за нарушение правил проведения акций

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На задержанных в Москве в четверг активистов "Открытой России" составлены протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, сообщил один из активистов Никита Сафронов.

"Нас отпускают. Нам вменяют статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга - ИФ)", - сказал Сафронов "Интерфаксу".

По его словам, суд над активистами состоится в конце мая.

Ранее в четверг Сафронов сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы пятерых активистов движения "Открытая Россия", которые несли в Генпрокуратуру обращения с требованием расследовать информацию о притеснении ЛГБТ-сообщества в Чечне. Среди задержанных есть гражданин Италии.

По его словам, причиной для задержания стало то, что, по мнению сотрудников полиции, активисты проводили несанкционированную акцию.