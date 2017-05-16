Суд оштрафовал организатора несанкционированной акции 29 апреля в Москве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил координатору движения "Открытая Россия" Марии Бароновой наказание в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей за организацию протестной акции в Москве 29 апреля, прошедшей по несогласованному со столичными властями маршруту. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

Суд признал Баронову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ (нарушение организатором публичного мероприятия (митинга, акции и т.п.) установленного порядка его организации либо проведения).

Статья предусматривает штраф от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Как сообщалось, 2 мая Баронова была доставлена в отделение полиции "Китай-город" для дачи объяснений, где на нее был составлен административный протокол как на заявителя протестной акции "Надоел" в Москве, прошедшей за несколько дней до этого.

По данным столичной полиции, участие в несанкционированном мероприятии "Отрытой России" 29 апреля в Москве приняли около 250 человек. В полиции отметили, что нарушений общественного порядка в ходе акции не было.

В свою очередь Баронова сообщила журналистам, что движение намерено обратиться к адвокатам в связи с задержаниями в других городах. Она отметила, что столичная полиция пошла навстречу организаторам акции, обеспечив возможность каждому желающему передать свою петицию в приемную администрации президента РФ.

Ранее представители "Открытой России" заявили о намерении провести 29 апреля в различных городах, в том числе в Москве, массовую акцию, в рамках которой подать на имя главы государства петиции с просьбой не принимать участия в предстоящих выборах президента РФ.

Московские власти предложили организаторам акции перенести ее со Славянской площади на проспект Сахарова, поскольку там есть оптимальные условия для подобного мероприятия. В ответ Баронова заявила о намерении провести мероприятие по изначально заявленному маршруту.