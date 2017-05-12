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Москва

Суд отклонил жалобу "Новой газеты" на бездействие СК по поводу притеснения геев в Чечне

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы не стал рассматривать жалобу "Новой газеты" на бездействие Следственного комитета РФ по публикации в издании о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Басманным судом возвращена жалоба Сабинина А.В., поданная им в порядке статьи 125 УПК РФ, в интересах АНО "Новая газета", для устранения допущенных недостатков, сказала Царева.

"По мнению заявителя, руководитель СКР обязан был предпринять меры для проверки сведений о совершенном преступлении. Вместе с тем, заявителем не представлено сведений о том, проверялся ли им факт дачи поручения председателем ведомства о проверке сообщения о преступлении, распространенное в СМИ", - сказала представитель суда.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе встречи рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что в настоящее время занимается проблемой лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав.

Президент пообещал Москальковой переговорить с генпрокурором и главой МВД по ситуации с "людьми нетрадиционной сексуальной ориентации" на Северном Кавказе. "Конечно, я переговорю с генпрокурором, министром внутренних дел с тем, чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации", - сказал Путин.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, убиты как минимум три человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с Путиным в Кремле опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике. Кадыров подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

Теги: Новая газета, Чечня
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