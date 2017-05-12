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Москва

Дадина и еще шестерых оппозиционеров задержали на Красной площади

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционного активиста Ильдара Дадина и ещё нескольких человек задержали в пятницу на Красной площади в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Днём в пятницу на Красной площади за проведение несанкционированной акции был задержан Ильдар Дадин и ещё шесть участников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанные были доставлены в отдел внутренних дел по Китай-городу, с ними была проведена профилактическая беседа.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В то же время СМИ пишут, что оппозиционных активистов задержали на Красной площади за чтение Конституции.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет. Он был отправлен сначала в карельскую, а затем в алтайскую колонию.

22 февраля этого года президиум Верховного суда РФ постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию. 26 февраля оппозиционер покинул алтайскую колонию.

28 июня Мосгорсуд проверит законность штрафа в 15 тыс. рублей, назначенного Дадину за пикет 2 апреля у здания МВД на Петровке, 38.

Теги: Ильдара Дадин, Красная площадь
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