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Москва

В Москве пройдет акция по поводу реновации

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Согласованный митинг по вопросу реновации городского жилья пройдет на проспекте Академика Сахарова в столице в воскресенье.

Ранее о согласовании акции сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

"Организаторам было направлено официальное уведомление правительства Москвы о согласовании митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова с началом в 14:00 и численностью до 5 тыс. человек", - сказал В.Черников "Интерфаксу".

В минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы пропишут в законопроекте о реновации жилья в Москве норму, которая позволит защитить горожан, купивших до переселения квартиру по ипотеке.

Глава столицы отметил, что дома, являющиеся памятниками архитектуры, снесены не будут. Кроме того, Собянин пообещал убрать из списка на снос дома, жители которых считают, что их включили ошибочно. Мэр добавил, что граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере стоимости старой квартиры. Собянин также поддержал идею принятия городского закона о дополнительных гарантиях гражданам по реновации жилого фонда.

Ранее пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что в связи с проведением митинга против закона о реновации столицы 14 мая планируется перекрытие движения транспорта на участке проспекта Академика Сахарова от пересечения с Садовой-Спасской улицей до Тургеневской площади.

Как сообщалось, 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, предполагающий переселение жителей пятиэтажных домов. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс.

Ряд инициативных групп граждан подали в столичную мэрию заявки на проведение митинга по этому законопроекту. 28 апреля, как сообщал В.Черников "Интерфаксу", московские власти на встрече с заявителями пришли к соглашению о проведении единой акции 14 мая на проспекте Сахарова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее на встрече с горожанами заверил, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район.

По его словам, находящиеся в хорошем состоянии пятиэтажные дома сноситься не будут.

С.Собянин отметил, что первые переселенцы получат жилье уже осенью этого года. В начале мая на основе телефонного опроса жителей планируется составить предварительные списки домов для включения в программу реновации. После этого будет проведено официальное голосование, оно намечено на май-июнь.

Ожидается, что поправки ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться на парламентских слушаниях в июле.

Теги: Москва, реновация
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